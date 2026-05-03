¿Qué es la Alerta Nati y cuál es la diferencia con la Alerta Sofia?

En las últimas horas la Policía de Neuquén activó la Alerta Nati tras la desaparición de Camila Belén Montesino, de 27 años, y su hijo de cuatro meses, Carlos Amir Jeremy Araya. Ambos fueron vistos por última vez el viernes 1 de mayo en Rincón de los Sauces.

La Alerta Nati fue creada en 2010 en la provincia de Neuquén tras la desaparición de Natalia Ciccioli en 1994, una niña de 12 años oriunda de San Martín de los Andes.

Se trata de la ley provincial N° 2705 que busca evitar demoras en la activación de la búsqueda cuando la víctima es menor de 18 años y existe información suficiente para que la difusión sea efectiva. En el caso de Montesino y Araya, la preocupación es máxima dada la corta edad del bebé y la falta total de novedades sobre su paradero.

El sistema permite la difusión masiva de imágenes y datos personales en medios y redes sociales, articulando además con protocolos nacionales como el SIFEBU.

El caso Natalia Ciccioli

Ciccioli tenía apenas 12 años cuando salió de su casa el 16 de enero de 1994. Era domingo al mediodía y quería ir a tomar un helado al centro de la ciudad, pero nunca regresó. La niña había salido de su vivienda cerca de las 14. Sus padres le habían dado dinero para que no volviese sola caminando y pudiera tomar el colectivo.

Cuando se hicieron las 19 y Natalia no había regresado, su familia llamó a todas sus amigas para saber si sabían algo de ella, pero nadie estaba al tanto de dónde se encontraría. Miguel Ciccioli, padre de la menor, recorrió entonces todas las radios para difundir la búsqueda y el matrimonio fue a la comisaría a pedir ayuda, pero no les tomaron la denuncia.

Por ese entonces, la Policía había dispuesto esperar 48 horas para comenzar a buscarla y cuando lo hicieron se concentraron únicamente en la zona del centro, donde supuestamente la niña había ido, pero evitaron controlar las rutas y se lo tomó como una picardía de niños.

La búsqueda de Camila y Carlos

En estos momentos, la comunidad de Rincón de los Sauces se encuentra movilizada compartiendo datos y colaborando con fuerzas de seguridad en la búsqueda. Camila mide 1,60 metros, es de contextura robusta, tez blanca, ojos oscuros y cabello castaño claro. El bebé, Carlos Amir, tiene tez blanca, cabello rubio corto y ojos marrones, características difundidas para facilitar su identificación.

La última vez que se los vio fue en la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido, en la localidad de Rincón de los Sauces. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N°5 y de la Fiscalía Única local, que iniciaron una causa por presunta desaparición de personas.

¿Por qué no se activó la Alerta Sofía?

La Alerta Sofía se desarrolla por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la búsqueda y localización de niños y adolescentes desaparecidos. El objetivo es que diferentes entidades públicas y privadas, los medios de comunicación y la sociedad se unan para encontrar a personas que podrían estar en una situación de alto riesgo.

Así, la sociedad difunde masivamente la imagen e información del niño, niña o adolescente desaparecido, ya sea en medios de comunicación, redes sociales, y hasta afiches para dar con su paradero. Mientras que se activan protocolos de búsqueda de personas perdidas para que puedan regresar a su hogar.

La Alerta Sofía debe solicitarla una autoridad judicial a cargo de la investigación y se utiliza en casos donde la persona desaparecida es menor de edad, es decir, no haya cumplido los 18 años. Se considera que la persona está en "Alto Riesgo Inminente" cuando:

Han pasado menos de 72 horas de la desaparición

Cuando hay adultos relacionados con su desaparición

La persona desaparecida tiene una discapacidad

Ha pasado una situación atípica

Hay un contexto de violencia

El niño o adolescente necesite ciertos medicamentos

La Alerta Sofía se creó en 2019 a raíz del caso de Sofía Herrera, la niña de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.