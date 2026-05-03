Los datos de la corrupción estructural y el riesgo de un nuevo De la Rúa

Junto con las sospechas y denuncias de espionaje del que se cree víctima, Manuel Adorni debería reparar en el rencor que genera el desenfado del nuevo rico en medio del ajuste más grande de la historia de la humanidad. Obligados a escoltarla sin razón aparente, los jefes de custodia de la Policía Federal no expresan los mejores sentimientos con respecto a Bettina Angeletti. Tampoco las madres de Exaltación de la Cruz, que recelan de la exhibición permanente de la esposa del todavía jefe de gabinete.

Aun con las revelaciones sobre la fiesta de Demian Reidel con fondos estatales en Nucleoeléctrica, Javier y Karina Milei pueden festejar que el show del gobierno en apoyo a Adorni les permitió salir por un rato del encierro. Más importante que eso, los gastos del jefe de gabinete sirven como cortina de humo para tapar la entrega estructural que lleva adelante el gobierno de La Libertad Avanza. También la centralidad que tiene en el esquema oficial Peter Lamelas, el embajador de Donald Trump, alguien con un papel muchísimo más importante que el de Adorni.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Horas antes de que Milei y su gabinete posaran con música de Rocky en el Congreso, el gobierno le entregó a los hermanos Neuss en un procedimiento escandaloso que incluyó el apagón de la plataforma Contrat.Ar y a precio de remate el 50% de una de las empresas más importantes del país: Transener, la principal transportista de energía que opera el 85% de la red de alta tensión de 500 kv de la Argentina. “Está todo digitado desde el gobierno, todo. No solo Transener”, dice un empresario que se asume sin culpa entre los ganadores del modelo.

Mientras a la familia apadrinada por Santiago Caputo le alcanzaron dos años para convertirse en una compañía integrada de energía y ahora va por el 70% de las acciones que YPF tiene en Metrogas, la saga de Adorni rinde en el prime time para que no se hable de esa corrupción que nadie quiere ver y genera, al mismo tiempo, una involución en el debate político. Ante el agotamiento de un Milei que viene de caer 12 puntos en la encuesta confianza de la Universidad Di Tella y deja un continente de perdedores, el riesgo de la oposición es reeditar el error letal de la alianza UCR-Frepaso, que hace un cuarto de siglo se diferenció de los modos del primer Menem y se olvidó del fondo, la ficción contable de la Convertibilidad y el remate de los bienes públicos. Ganar las elecciones sin cuestionar el modelo y convocar a Domingo Cavallo para sostenerlo como sea fue lo que terminó con la huida de Fernando De la Rúa en helicoptero.

Con un ascenso vertiginoso, la nueva oligarquía empresaria ligada a la extrema derecha admite incluso que la familia Neuss gane asociada con Jorge Brito, el banquero al que Milei define en privado como jefe financiero de la oposición. Curioso: Brito se queda con un activo de altísima rentabilidad gracias a Milei mientras su nombre circula como rival de Axel Kicillof en una interna ampliada del peronismo. El dueño del Banco Macro tiene a su socio Delfin Carballo como reverso de íntima relación con la dupla Luis Caputo-Santiago Bausili y al mexicano David Martinez como doble agente y socio de Hector Magnetto en Clarin.

Transener es un caso comparable al de Profertil, la planta de fertilizantes de YPF que Horacio Marin remató antes de la guerra sin justificación y Adeocoagro compró en oferta. El beneficiado no es Neuss sino Mariano Bosh, el dueño de Adecoagro que se quedó con la principal productora de úrea de la Argentina y ganó millones desde que empezó la guerra en Medio Oriente.

Mayo es un mes clave para otro enorme negocio que está en disputa desde que Milei pisó la Casa Rosada: el control por el próximo cuarto de siglo de la Hidrovía, la vía troncal de 1300 kilómetros por donde sale el 80 por ciento de las exportaciones argentinas, en su gran mayoría soja, cereales y ahora también minerales. Es un rubro de una opacidad absoluta y una rentabilidad formidable que genera ganancias estimadas en 300 millones de dólares anuales por el cobro de peajes y servicios asociados.

La concesión que Menem entregó por una década lleva 31 años en poder de los belgas de Jan De Nul: la extendieron Eduardo Duhalde en su interinato y Cristina en 2010, pero está vencida desde inicios de 2021. El Frente de Todos tuvo casi 3 años para ocuparse del tema pero discutió mucho y no resolvió nada. Ahora, los belgas de DEME se presentan asociados con dos gigantes norteamericanos -Great Lakes y Clear Street- y acusan a sus compatriotas de ser socios encubiertos de capitales chinos. Según publicó La Nación, hace dos semanas directivos de las empresas estadounidenses que integran el consorcio con DEME fueron a ver al virrey Lamelas para advertirle que Jan De Nul tiene como subcontratista a Servimagnus, del empresario Alfredo Roman, y como socio oculto a los chinos.

Todos compiten por el favor de la embajada de Estados Unidos, muy atenta a la resolución de la licitación. Los roles se invirtieron: en 2021 Jan De Nul se presentaba como garante de que los chinos no entraban al negocio y tuvo el apoyo de la administración todista que dejó afuera al consorcio de DEME, entonces asociada con la china Shangai Dredging y ServiMagnus.

El que decide es otra vez Santiago Caputo, a través del director de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor. En 2025, Arreseygor fue a la comisión de transporte del Congreso y denunció en audiencia pública el “sabotaje de la licitación” que estaban llevando adelante“medios, ex funcionarios, miembros de la política y empresarios” a los que definió como “lo peor de la casta”. El enviado de Caputo le puso nombre propio a la “‘lluvia de operaciones mediáticas”y “operación sin precedentes orquestada” para quedarse con el negocio: “el ex ministro Dietrich, por supuesto el ex presidente Mauricio Macri, el diario La Nación nos dedicó columnas todos los domingos operando este procedimiento, estudios de abogados que uno históricamente ha supuesto que velaban por la objetividad de los temas como el estudio Cassagne con Ezequiel Cassagne a la cabeza”, dijo. Un año mas tarde, con Milei, mucho mas desgastado, un bloque de poder toma distancia y prepara un plan B, tal como se anticipó la semana pasada en El Destape.

Si se advierte la foto del presidente argentino con el embajador de Trump arriba del portaviones nuclear USS Nimitz, que viene de recorrer el estrecho de Magallanes, se deduce que Lamelas, Milei y Caputo piensan darle todo a Estados Unidos, incluida la estratégica vía fluvial que conecta la Argentina con Paraguay, Bolivia, Uruguay y el noreste de Brasil, que quedaría para el consorcio belga-estadounidense.

Sucede además cuando Lamelas recibe al jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos, el contraalmirante Mark Shafer, y la armada de Estados Unidos realizan operaciones combinadas con la armada argentina durante cuatro semanas con una agenda inquietante: combate urbano, combate en localidades, sanidad en combate, y tareas de planeamiento y comunicaciones. Inconcebible en otro momento, la invasión consentida por Milei pasa por encima de las leyes argentinas y solo tiene la autorización del decreto 264/2026, que firmó el presidente en febrero.

La licitación de la vía fluvial conocida como Hidrovía tiene pendiente a las grandes cerealeras, que son dueñas de puertos propios y quieren quedarse con el ferrocarril Belgrano Cargas por los próximos 50 años. Según dice el gobierno, los pliegos se van a conocer también en mayo. Error en la Matrix del país sojero, las multinacionales del agronegocio tienen como contraparte al poderoso Sindicato de Aceiteros, que nuclea a 20 mil trabajadores entrenados en huelgas prolongadas, con los salarios más altos de la Argentina y presencia estratégica en los puertos del Gran Rosario. Aceiteros fue uno de los grandes artífices del Primer Plenario del Frente de Sindicatos Unidos que el 1 de mayo reunió a 1600 delegados en el camping de la UOM en Pilar. Un día después de la movilización de la CGT a Plaza de Mayo, en el Día de los Trabajadores, dirigentes de 140 sindicatos industriales, del transporte y estatales que pertenecen a las tres centrales sindicales aprobaron un programa de gobierno para confrontar con Milei.

Gremios como Aceiteros, UOM, ATE, Aeronáuticos, Portuarios, La Fraternidad, Docentes Universitarios, Encargados de Edificios, Portuarios, Papeleros, Molineros y APJ Gas advirtieron que el Salario Mínimo Vital y Móvil -que hoy es de 363 mil pesos- debería ser de 2.802.755 pesos para cumplir con las necesidades que plantean el Artículo 14 bis de la Constitución y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El intento de trascender la lucha sectorial para plantear una alternativa de gobierno parte de un sector muy heterogéneo que cuestiona a la cúpula de la CGT y cree que no sirve negociar con el gobierno de Milei o hacer presentaciones judiciales. Pero también de una corriente sindical que advierte como un error letal haber delegado en la dirigencia política las respuestas que necesitaban sus afiliados. “Cuando tuvimos un gobierno peronista, nos conformamos con las migajas y no peleamos. Cuando vino este gobierno, estábamos cansados y no entendiamos nada. No podemos volver a equivocarnos, venga quien venga”, planteó uno de los delegados de la UOM de Avellaneda.

En doce comisiones distintas, se vio una necesidad de compartir la realidad en los lugares de trabajo en medio de una transformación que provocó el cierre de casi 25 mil empresas desde que asumió La Libertad Avanza. Nuevas generaciones de delegados sindicales dieron detalles del difícil proceso de vencer la desconfianza, escuchar con respeto las inquietudes de los compañeros de trabajo y mostrarle a los más jóvenes que los reclamos generan conquistas. “Nosotras no teníamos conocimiento de que teníamos derechos. Yo trabajaba en una verdulería y me decían que no había que meterse con los sindicatos. Cuando entre a Dreyfus y me afilie, entendí todas las ventajas que nos correspondian”, contó una delegada de Aceiteros de Rosario. Sobrevivientes de un mundo de derechos en extinción o protagonistas de una reconstrucción en marcha, los delegados ganan lo mismo que cualquier empleado, pero tienen una responsabilidad infinita en los lugares de trabajo y en un contexto adverso como pocos.

Entre la dirigencia sindical, conviven sectores en disputa. Aunque se quejan de la clase política que ya piensa en candidaturas, también apuestan. Algunos acompañan el proyecto de Kicillof. Otros como Gerardo Martinez hoy aparecen detrás de experimentos como el de Dante Gebel. Con un pasado oscuro que nadie puede borrar, el dirigente de la UOCRA tiene mil caras, pero siempre fue oficialista. No le conmueven los reproches de los que perdieron el poder.

La cumbre sindical del FRESU contrastó con el Foro Llao Llao donde la gran protagonista fue Maxima Zorreguieta, huesped de lujo durante 5 días consecutivos. También con la brutal exhibición de poder de Daniel Hadad, doctor honoris causa de la universidad nacional de La Matanza por su impacto en la transformación del periodismo. En el besamanos al dueño de Infobae estaban empresarios notables, desde amigos íntimos como el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israeli Mario Montoto hasta el dueño de Página 12 Victor Santa Maria. Asistió casi todo el arco político que le permitió a Milei ganar las últimas dos elecciones, el vicario general del Opus Dei, la ministra Sandra Pettovello, el asesor oficial Manuel Vidal y las distintas tribus de la familia judicial. El álbum de fotos mostraba desde Ricardo Lorenzetti y Ariel Lijo hasta Cristian Ritondo, Juan Martin Menna, Sergio Berni y Sergio Massa, retratado en un diálogo amable con Paul Starc y Carlos “Coco” Mahiques, el juez de Casación que quedó inmortalizado en el viaje a Lago Escondido y hoy tiene a su hijo como ministro.

Mientras Santiago Caputo apunta cada vez más fuerte contra Horacio Rosatti, los Mahiques tienen un vínculo tenso con el asesor y le bajan el tono a la vocación de Comodoro Py de investigar al gobierno. Dicen que el juez Lijo, gran derrotado en la operación de Santiago para sumar dos jueces a la Corte, está dispuesto a complicar al matrimonio Adorni-Angeletti. La interna del gobierno no cede: el dueño de la consultora Move puede perder poder político, pero conserva un rol protagónico en la mesa donde se reparten los negocios del ciclo libertario. Un duro aunque redituble cambio de rol.



