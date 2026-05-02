Achával en el encuentro del peronismo federal: "Tenemos que desarrollar un proyecto de país federal, productivo y nacional"

El intendente de Pilar, Federico Achával, participó de un importante encuentro del peronismo federal junto a intendentes y dirigentes del país en Parque Norte. Durante la jornada, compartieron un espacio de diálogo e intercambio sobre los desafíos que enfrenta la Argentina y la necesidad de construir una alternativa federal que represente a quienes trabajan, estudian y sueñan con un futuro mejor.

En ese marco, Achával expresó: “Nos encontramos para pensar en el presente y en el futuro que queremos para nuestro país, porque en cada rincón de nuestra patria vemos la fuerza de los trabajadores, de los estudiantes que sueñan con un futuro mejor y de los jubilados que nos enseñaron los valores que nos marcan el camino”.

Asimismo, remarcó: “Sabemos que es con esa fuerza, con unidad y compromiso, que vamos a construir una Argentina con justicia social, desarrollo y oportunidades para todos”.

Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en la importancia de generar puntos de encuentro y construir una agenda común que ponga en el centro a la producción, el trabajo, la educación y el desarrollo, como bases para una Argentina más justa e inclusiva.

Finalmente, Achával señaló: “Nuestra causa es la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo".

"Tenemos la responsabilidad de construir un proyecto de país federal, productivo y nacional, que vuelva a poner en el centro a nuestra gente", cerró.