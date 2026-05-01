Presidente del fútbol iraní dice que se le permitió entrar en Canadá, pero prefirió dar media vuelta

FOTO DE ARCHIVO. Ceremonia de presentación del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Teherán.

El presidente ​de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, dijo que las autoridades canadienses le autorizaron a entrar en el país ‌para asistir al Congreso de ‌la FIFA, pero la delegación decidió dar media vuelta tras haber sido retenida durante tres horas e interrogada en un aeropuerto de Toronto, informaron el viernes los medios de comunicación iraníes.

Taj, antiguo miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), dijo que fue interrogado por las autoridades de inmigración canadienses sobre sus vínculos ​con el grupo, ⁠pero que finalmente se le permitió entrar en el país para ‌asistir a la reunión previa al Mundial en Vancouver.

Las ⁠autoridades canadienses han declarado que los ⁠miembros del CGRI tienen prohibida la entrada al país, que será coanfitrión del Mundial a partir de junio junto con Estados Unidos y ⁠México.

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"Todos teníamos visas e, incluso, nos registraron en Turquía. Nos ​dijeron que tenían preguntas y nos preguntaron si ‌éramos miembros del CGRI", indicó Taj, ‌según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim. "Les dijimos que ⁠hay 90 millones de miembros del CGRI en Irán. Nos dijeron que no permiten la entrada a personas de esta organización, que así lo establecen las leyes de su país".

"Al cabo de ​un rato, dijeron ‌que podíamos entrar, pero decidimos volver. No nos deportaron y decidimos volver por nuestra cuenta (...) Les dije a los canadienses que nos habían retenido en el aeropuerto durante tres horas, que nos habían hecho esperar para nada", agregó.

Reuters ⁠se puso en contacto con el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, que expide las visas para viajar al país, para recabar sus comentarios.

Taj dijo que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ofreció a enviar un jet para llevar a la delegación iraní a Canadá tras regresar a Turquía, pero ellos lo rechazaron.

"Le dije al secretario ‌general de la FIFA (Mattias Grafstrom) que se sienten intimidados por Estados Unidos y que dicen 'sí, señor" a todo lo que dicen", afirmó.

Reuters contactó con la FIFA para recabar sus comentarios.

Infantino insistió el jueves en que Irán jugará los partidos del Mundial en territorio estadounidense, a pesar de las ‌tensiones entre ambos países desde que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra Irán en febrero. La FIFA había rechazado anteriormente la solicitud de ‌Teherán de sedes ⁠alternativas para los partidos.

"Tenemos que celebrar una reunión con los responsables de la FIFA para garantizar que, ​si vamos a participar en el Mundial, no haya problemas secundarios ni controversias para nuestro equipo", señaló Taj.

Con información de Reuters