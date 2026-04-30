Qué series ver en Netflix en mayo 2026: el TOP 10 de las más vistas

El catálogo de Netflix se renueva con una fuerza arrolladora este mes, ofreciendo una mezcla equilibrada entre regresos esperados, documentales biográficos y thrillers internacionales que prometen mantenernos al borde del asiento. Desde el humor satírico español hasta el drama por la búsqueda de un desaparecido, mayo se consolida como un mes clave y emocionante para los amantes de las historias contadas.

Los no elegidos: una miniserie británica que explora las asfixiantes dinámicas de una secta religiosa. Tras una tormenta, una madre comienza a cuestionar su realidad cuando un forastero irrumpe en su comunidad.

Santita: desde México llega esta propuesta agridulce. A través del humor, la historia sigue a una protagonista que busca segundas oportunidades, mientras navega los desafíos de la discapacidad, el amor y el éxito profesional.

Alguien tiene que saber: un drama criminal chileno de alto impacto. La desaparición de un adolescente desata una investigación que revela los secretos más oscuros de una comunidad, con actuaciones estelares de Paulina García y Alfredo Castro.

Machos alfa (temporada 5): los protagonistas regresan más perdidos que nunca. En esta entrega, se refugian en una "comuna machirula", regalándonos una sátira feroz sobre la crisis de la masculinidad y el miedo a la igualdad.

Ronaldinho: esta docuserie recorre la magia del astro brasileño. Con material inédito, la producción captura la esencia del hombre que devolvió la alegría al fútbol antes del Mundial 2026. MÁS INFO Netflix Final explicado de "Santita", la serie de Netflix que debate sobre la eutanasia

Bandi: un crudo relato francés sobre la supervivencia. Tras la muerte de su madre, un grupo de hermanos se ve arrastrado al submundo del crimen para protegerse, cuestionando sus límites morales en cada paso.

Bronca (temporada 2): la antología regresa con Oscar Isaac y Carey Mulligan. Una disputa en un exclusivo club de campo desencadena una red de chantajes y favores que escala hasta niveles absurdos y peligrosos.

Stranger Things: relatos del 85: volvemos a Hawkins en el frío invierno de 1985. Esta entrega expande el universo original, enfrentando a los personajes favoritos con nuevos horrores paranormales y misterios aún no resueltos.

Confía en mí: el falso profeta: una docuserie perturbadora sobre el ascenso de Samuel Bateman. El relato reconstruye cómo la manipulación religiosa y el extremismo pueden destruir vidas bajo una fachada de fe absoluta.