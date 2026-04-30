El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea puede marcar un punto de inflexión para la carne argentina. Con la reducción de aranceles y nuevas condiciones de acceso, el sector enfrenta una oportunidad para mejorar su posicionamiento internacional. Sin embargo, el desafío no será solo exportar más, sino adaptarse a estándares más exigentes en un mercado que paga mejor, pero también demanda mayor calidad y sostenibilidad.

La entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea redefine el negocio cárnico. Europa se consolida como un destino estratégico: no solo por volumen, sino por valor. Actualmente, Argentina abastece cerca del 4% del mercado europeo, posicionándose como el principal proveedor externo al continente. Además, el precio que paga ese bloque es significativamente superior: triplica al de China y supera en un 50% al de América Latina. Este diferencial convierte al acuerdo en una oportunidad clave para mejorar ingresos en la cadena de la carne.

De exportador de volumen a proveedor de calidad

El cambio más profundo no está solo en los aranceles, sino en el modelo productivo. Según un informe de Endógena Consultora, Argentina tiene condiciones para competir, pero debe reconvertirse. “El acuerdo redefine las reglas del juego. No se trata solo de una reducción arancelaria, sino de una transformación en la forma de producir”, explicó el director de la consultora, Maximiliano Díaz.

El foco pasa a nichos de alto valor, donde pesan factores como:

Trazabilidad completa

Bienestar animal

Sostenibilidad ambiental

Los desafíos estructurales del sector

A pesar del potencial, la cadena cárnica enfrenta limitaciones que podrían frenar su expansión:

Productividad estancada: tasas de marcación entre 60% y 67%, por debajo de competidores

Falta de novillos pesados: predominio de animales livianos destinados al mercado interno

Nuevas exigencias ambientales: como la normativa europea contra la deforestación

Baja adopción tecnológica: especialmente en el eslabón primario

Un desafío federal para la carne argentina

El impacto del acuerdo no será homogéneo. Provincias como Buenos Aires y Santa Fe concentran la mayor parte de las exportaciones, pero el desafío es ampliar la base productiva. El objetivo es que más regiones ganaderas —como Córdoba, La Pampa o Entre Ríos— logren mejorar su productividad y se integren al mercado exportador. Esto requerirá inversiones en infraestructura, financiamiento y tecnología, además de políticas que fortalezcan la cadena en todo el país.

Una oportunidad en medio de la transformación global

El escenario internacional muestra una demanda dual: mientras Asia sigue concentrando volumen, la Unión Europea se posiciona como el mercado de mayor valor. Para Argentina, el acuerdo Mercosur–Unión Europea abre la puerta a capturar ese diferencial. Pero el acceso no será automático: dependerá de la capacidad del sector para adaptarse.

En definitiva, el futuro de la carne argentina no solo estará definido por cuánto exporta, sino por cómo produce y qué estándares logra cumplir.