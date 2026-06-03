El capitán de River que debe aceptar bajarse el sueldo o irse

Al defensor le señalaron que debe bajarse el salario para seguir en el plantel.

Después de las declaraciones de Stefano Di Carlo, donde confirmó que habrá al menos 15 jugadores que se marcharán de River en el mercado de pases, hay un referente del plantel que tendría los días contados. Al punto de que este capitán podría encontrar la salida de manera acelerada en caso de que no acepte reducirse su salario. Caso contrario, se quedará con el pase en su poder.

“Vamos a ser muy agresivos en el mercado de pases, tanto en el ingreso como en la salida de jugadores. Instruí al director deportivo en conversaciones que llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas previo a la final. Hemos decidido conjuntamente que van a salir en torno a 15 jugadores e instruimos al director deportivo para arrancar este proceso desde hoy. Va a tener que ocurrir muy rápido″, expresó el mandatario en charla con ESPN.

El borrador de la nómina de jugadores que pueden marcharse en los próximos cuenta con la presencia de Germán Pezzella. En el inicio de la temporada, el experimentado defensor regresó de una rotura de ligamentos cruzados y volvió a sumar minutos de a poco. Aunque lo mostrado en el campo de juego está lejos de la jerarquía que se espera que su contratación entregara al utilizar la banda roja.

Además, la incorporación de Nicolás Otamendi y la de Tobías Ramírez da lugar a que la defensa quede superpoblada de nombres. Esto provoca que River comience a pensar en salidas. Aunque se trata de un jugador que se formó en las divisiones inferiores, y es por ello que le darán un trato especial. Si acepta rebajarse el abultado salario que percibe, se va a quedar el tiempo que dure su contrato.

Caso contrario, Germán Pezzella obtendrá la libertad de acción para desarrollarse en otro club del fútbol argentino o del exterior que le pague lo que pretende en términos salariales. Lo más probable es que el jugador considere quedarse, acompañar desde el lugar que le toque y apostar a una pretemporada de calidad en Europa con el fin de encontrar una mejor versión.

“No voy a permitir que esta situación se perpetúe. Después puede salir mejor o peor, pero hay que intervenir con agresividad. Esperamos muchos procesos de adaptación y creímos en hacer correcciones puntuales para mejorar al equipo, pero no ocurrió, así que vamos a interferir con agresividad y tener un plantel con 20 jugadores de elite”, señaló Stefano Di Carlo sobre lo que buscará realizar.

¿Quiénes son los 15 jugadores que se pueden ir de River?

Después de las declaraciones del presidente de River, se filtró en las redes sociales la lista de los 15 jugadores que se marcharán de manera obligada en este mercado de pases, ya sea porque llegó una propuesta de venta, préstamo o porque se consideró la idea de dejarlos con el pase en su poder.

En la nómina, se encuentran presentes Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Matías Galarza, Lautaro Rivero, Maximiliano Meza, Fabricio Bustos, Ezequiel Centurión, Paulo Díaz, Maximiliano Salas, Juanfer Quintero, Santiago Lencina, Facundo Colidio o Sebastián Driussi, Kendry Páez y Germán Pezzella. Los agentes de cada uno recibieron la orden de buscar ofertas para sacarlo del equipo en los próximos días.