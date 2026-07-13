Los hutíes acusan a Arabia Saudita de bombardear el aeropuerto de Saná y prometen represalias

Humo tras un ataque aéreo en el aeropuerto internacional de Saná

El movimiento hutí, alineado con Irán y que controla el norte de Yemen, acusó ‌el lunes a ‌Arabia Saudita de lanzar ataques aéreos contra el aeropuerto internacional de Saná y prometió tomar represalias.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, calificó los ataques de "agresión flagrante" y dijo que habían puesto fin a un periodo de distensión en el prolongado conflicto. ​Según Saree, ⁠Arabia Saudita asumiría las consecuencias y el ataque no ‌quedaría sin respuesta.

No hubo una respuesta ⁠inmediata por parte de Arabia ⁠Saudita a las acusaciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Antes, el Ministerio de Defensa del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, con sede en el ⁠sur del país, dijo que sus fuerzas ​armadas habían atacado la pista del ‌Aeropuerto Internacional de Saná ‌para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

Yemen ⁠lleva más de una década sumido en una guerra civil y en un conflicto por poder en el que intervienen potencias extranjeras, desde ​que los ‌hutíes tomaron la capital y obligaron al Gobierno reconocido internacionalmente a trasladarse al sur.

El Gobierno, que opera desde el puerto meridional de Adén, cuenta con el respaldo ⁠de Arabia Saudita y otros Estados del golfo Pérsico.

Moammar bin Mutahar Al-Eryan, ministro de Información del Gobierno reconocido internacionalmente, afirmó que los hutíes tenían retenido en el aeropuerto de Saná un avión perteneciente al Comité Internacional de la Cruz Roja y que mantenían detenidos ‌a su piloto y copiloto.

El lunes por la mañana, el ministro de Defensa del Gobierno había declarado que se habían agotado los esfuerzos diplomáticos para persuadir a Irán y a los hutíes de que ‌pusieran fin a las supuestas violaciones del espacio aéreo yemení por parte de aeronaves iraníes. Dijo que las ‌fuerzas gubernamentales ⁠responderían a cualquier aeronave hostil que violara el espacio aéreo de Yemen "con todos ​los medios disponibles", y responsabilizó a Irán.

Con información de Reuters