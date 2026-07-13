Los hutíes acusan a Arabia Saudita de bombardear el aeropuerto de Saná y prometen represalias

El movimiento hutí, alineado con Irán y que controla el norte de Yemen, acusó el lunes a Arabia Saudita de lanzar ataques aéreos contra el aeropuerto internacional de Saná y prometió tomar represalias.
El portavoz militar hutí, Yahya Saree, calificó los ataques de "agresión flagrante" y dijo que habían puesto fin a un periodo de distensión en el prolongado conflicto. Según Saree, Arabia Saudita asumiría las consecuencias y el ataque no quedaría sin respuesta.
No hubo una respuesta inmediata por parte de Arabia Saudita a las acusaciones.
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Antes, el Ministerio de Defensa del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, con sede en el sur del país, dijo que sus fuerzas armadas habían atacado la pista del Aeropuerto Internacional de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní.
Yemen lleva más de una década sumido en una guerra civil y en un conflicto por poder en el que intervienen potencias extranjeras, desde que los hutíes tomaron la capital y obligaron al Gobierno reconocido internacionalmente a trasladarse al sur.
El Gobierno, que opera desde el puerto meridional de Adén, cuenta con el respaldo de Arabia Saudita y otros Estados del golfo Pérsico.
Moammar bin Mutahar Al-Eryan, ministro de Información del Gobierno reconocido internacionalmente, afirmó que los hutíes tenían retenido en el aeropuerto de Saná un avión perteneciente al Comité Internacional de la Cruz Roja y que mantenían detenidos a su piloto y copiloto.
El lunes por la mañana, el ministro de Defensa del Gobierno había declarado que se habían agotado los esfuerzos diplomáticos para persuadir a Irán y a los hutíes de que pusieran fin a las supuestas violaciones del espacio aéreo yemení por parte de aeronaves iraníes. Dijo que las fuerzas gubernamentales responderían a cualquier aeronave hostil que violara el espacio aéreo de Yemen "con todos los medios disponibles", y responsabilizó a Irán.
Con información de Reuters