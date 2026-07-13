ANMAT prohibió mascarillas y cosméticos de cuatro marcas en todo el país peligrosos para la salud

ANMAT prohibió mascarillas y cosméticos de cuatro marcas en todo el país peligrosos para l

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir la comercialización de mascarillas y cosméticos de cuatro marcas en todo el territorio argentino. La medida, publicada en el Boletín Oficial, afecta a los productos de Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar.

En primer lugar, el organismo explicó que los artículos fueron detectados tanto en comercios de la Ciudad de Buenos Aires como en plataformas de venta online que ofrecían envíos a todo el país. “No podemos garantizar su elaboración ni los ingredientes utilizados”, advirtió la ANMAT en el documento oficial.

La disposición, identificada como 4193/2026, establece la prohibición del uso, venta, distribución y publicidad de los cosméticos de las marcas mencionadas. Según se indicó, los productos habrían ingresado al país por fuera de los canales legales de importación.

Cuáles son los productos prohibidos

Entre los artículos alcanzados por la medida se encuentran:

Rose Facial Mask de Ushas, de 25 mililitros;

Lemon Brighten Facial Mask Whitening Skin de Fayankou, de 25 mililitros y con vencimiento en junio de 2028;

Dos presentaciones de la Cartoon Mask de Kakaziyan, fabricadas en China.

La máscara de manos Chovemoar, de 36 gramos, correspondiente al lote HBD12C1, cuya fecha de vencimiento figuraba como 11 de abril de 2024.

La resolución aclara que la prohibición se extiende a cualquier otro cosmético de esas marcas, en todas sus presentaciones.

ANMAT prohibió mascarillas y cosméticos de cuatro marcas en todo el país peligrosos para l

De acuerdo con la ANMAT, al consultar su base de datos no se encontraron registros sanitarios que coincidieran con los datos incluidos en los envases de los productos investigados. En consecuencia, se los consideró “ilegítimos”.

El organismo sostuvo que no es posible garantizar que los cosméticos hayan sido elaborados en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Tampoco puede asegurarse que sus fórmulas contengan únicamente ingredientes permitidos por la legislación vigente. Además, se señaló que los artículos no habrían sido importados por establecimientos habilitados ni mediante el procedimiento legal de autorización. Por ese motivo, la prohibición abarca su uso, distribución, publicidad y publicación en sitios de comercio electrónico.

La medida también ordena retirar las publicaciones de plataformas digitales de venta. Según se informó, los productos fueron detectados durante fiscalizaciones electrónicas y en inspecciones realizadas en locales porteños. En este sentido, la ANMAT subrayó que la decisión busca proteger la salud de los consumidores. “Se trata de productos cuya seguridad no puede ser garantizada”, remarcaron fuentes del organismo en declaraciones indirectas.

La resolución fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. De esta manera, se busca coordinar acciones para impedir la circulación de los cosméticos prohibidos.

Cabe recordar que, en los últimos años, la ANMAT ha intensificado los controles sobre productos de higiene y cosmética. En varias oportunidades se detectaron artículos que ingresaron al país sin cumplir con los requisitos legales. En paralelo, el organismo recordó que los consumidores pueden verificar la legitimidad de los productos en su base de datos oficial. Allí se encuentran los cosméticos habilitados y sus correspondientes registros sanitarios.