Alerta sanitaria: ANMAT prohibió productos médicos de una conocida firma

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir de manera inmediata todos los productos médicos elaborados por la firma Lead Cables y Accesorios S.R.L., tras detectar graves irregularidades en su funcionamiento. El organismo prohibió la comercialización, uso y distribución de todos los productos médicos elaborados por la firma.

La decisión fue oficializada el 7 de julio de 2026 mediante la Disposición N.º 4158/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a la totalidad de los insumos fabricados por la empresa. Según informó el organismo, la medida se tomó luego de que la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud bonaerense advirtiera que el establecimiento de la firma en Hudson, partido de Berazategui, no contaba con habilitación sanitaria y era considerado clandestino.

En septiembre de 2024, una inspección provincial había constatado actividad productiva en el lugar y el traslado de la planta hacia La Plata, intimando a la empresa a regularizar su situación en un plazo de 30 días, lo cual nunca se cumplió. Posteriormente, inspectores del Instituto Nacional de Productos Médicos intentaron verificar el domicilio habilitado, pero encontraron el establecimiento cerrado y vecinos informaron que la firma ya no operaba allí.

Esta imposibilidad de inspección impidió comprobar las condiciones de fabricación y la calidad de los productos, lo que llevó a ANMAT a suspender preventivamente el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. Además, se inició un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico, el bioingeniero Federico Pablo Ramos, por presunto incumplimiento de la normativa vigente.

Hasta cuando será la prohibición de la ANMAT

La prohibición permanecerá vigente hasta que la firma regularice su situación ante la autoridad sanitaria competente, trámite que incluye la habilitación como laboratorio fabricante de productos médicos. Cabe destacar que la Ley de Medicamentos N.º 16.463 y el Decreto N.º 1490/1992 establecen que toda actividad de producción de insumos médicos debe contar con habilitación y control sanitario permanente.

La medida busca proteger la salud pública, ya que la falta de controles impide garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los productos médicos que podrían llegar a hospitales, clínicas y pacientes. En paralelo, ANMAT comunicó la resolución a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a organismos vinculados a la defensa del consumidor.

Este caso se suma a otras disposiciones recientes del organismo, que en los últimos meses prohibió cosméticos infantiles, productos de limpieza y dispositivos médicos ilegítimos, reforzando su rol de control. ANMAT reiteró que la prohibición se mantendrá hasta que la empresa cumpla con todas las exigencias regulatorias, subrayando que la salud de la población depende de un estricto cumplimiento de las normas vigentes.