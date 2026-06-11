ANMAT prohibió un dentífrico, aceite de oliva y químicos para piletas por ser peligrosos para la salud  

ANMAT prohibió un dentífrico, aceite de oliva y químicos para piletas por ser peligrosos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de distintos productos de consumo masivo tras detectar irregularidades graves como falsificación, adulteración de datos y ausencia de registros sanitario. Entre ellos figuran una reconocida pasta dental y un aceite de oliva, todos considerados inseguros y de origen incierto.

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana, en el marco de tareas de fiscalización y control sanitario. El organismo explicó que los artículos presentaban falsificación, adulteración de datos y ausencia de registros, lo que impide garantizar su origen y seguridad.

Qué pasta dental se prohibió

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En el caso del dentífrico, la disposición 3522/2026 apuntó al producto “Dentífrico en polvo con carbón natural – CARBON WHITE”. Según el documento, se comprobó que el dentífrico contenía datos falsos en su inscripción sanitaria y que era una imitación de un producto original registrado. Además, se verificó que no era posible identificar al establecimiento responsable de su elaboración, lo que impide conocer las condiciones de manufactura. La ANMAT concluyó que no se podían brindar garantías sobre la seguridad, calidad y eficacia del dentífrico, por lo que se prohibió su uso y comercialización en todo el territorio nacional.

ANMAT prohibió un dentífrico, aceite de oliva y químicos para piletas por ser peligrosos

Cuál aceite de oliva prohibió Anmat

Por otra parte, la disposición 3521/2026 se refirió al “Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave, marca Green Olive”. Este producto fue denunciado por la empresa titular de la marca, al comprobarse que se trataba de un aceite falsificado y falsamente rotulado. El organismo determinó que el aceite carecía de registros sanitarios y que no podía ser identificado de manera fehaciente como producido bajo condiciones controladas. En este marco, se resolvió impedir su distribución, uso y venta en todo el país, al tratarse de un producto apócrifo.

En paralelo, la disposición 3523/2026 alcanzó a productos químicos para piletas de la marca “BICH OVER Piscinas”. Se trataba de insecticidas, desinfectantes, alguicidas y clarificadores que no contaban con registro sanitario ni con establecimientos responsables inscriptos ante la ANMAT. El organismo advirtió que el registro de estos productos no resultaba viable según la normativa vigente, y que se desconocen las condiciones de manufactura, por lo que también fueron prohibidos.

Productos prohibidos uno por uno:

- Dentífrico CARBON WHITE: falsificación y datos falsos en inscripción sanitaria.

- Aceite de oliva Green Olive: producto apócrifo, falsamente rotulado y sin registros sanitarios.

- Productos BICH OVER Piscinas: insecticidas, desinfectantes, alguicidas y clarificadores sin registro ni trazabilidad.