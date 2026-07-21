Georgina Rodríguez explicó qué pasó con la cuenta de Facebook que se burló de Argentina tras perder con España

Una publicación con la frase “Bye bye, Argentina” se viralizó tras la final del Mundial 2026 y fue atribuida erróneamente a Georgina Rodríguez.

La figura de Georgina Rodríguez quedó en el centro de una polémica luego de que comenzara a viralizarse un mensaje en redes sociales tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La publicación generó fuertes reacciones y críticas, aunque horas después la empresaria decidió aclarar públicamente lo sucedido.

El mensaje viral que provocó la polémica tras la final del Mundial 2026

Luego de la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, comenzó a circular en redes sociales una publicación que contenía la frase “Bye bye, Argentina”. El mensaje fue atribuido rápidamente a Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, y generó una gran repercusión entre usuarios argentinos, quienes interpretaron el contenido como una burla hacia la Selección nacional tras la derrota.

La controversia se amplificó porque distintos perfiles y algunos medios replicaron la captura de pantalla sin verificar el origen de la publicación. En poco tiempo, la supuesta frase se convirtió en tema de debate y provocó numerosas reacciones en plataformas digitales.

El contexto también contribuyó a la viralización. Aunque desarrolló gran parte de su vida en España, Georgina nació en Buenos Aires, por lo que la presunta publicación adquirió una carga simbólica adicional para muchos seguidores del fútbol.

Qué dijo Georgina Rodríguez sobre la cuenta de Facebook

Ante el crecimiento de la polémica, Georgina Rodríguez utilizó sus historias de Instagram para explicar que no tenía ninguna relación con la cuenta desde la que se difundió el mensaje. La empresaria aseguró que se trataba de un perfil falso que utilizaba su identidad sin autorización. En su descargo escribió: “Hay una cuenta de Facebook que está suplantando mi identidad”.

Con esa publicación buscó dejar en claro que no era la autora de la frase que se había viralizado y que tampoco administraba la página en cuestión. Además, explicó que ya había iniciado acciones para resolver el problema y evitar que continuara la difusión de contenidos atribuidos erróneamente a su persona.

La denuncia por suplantación de identidad en redes sociales

En la misma aclaración, la pareja de Cristiano Ronaldo informó que estaba trabajando junto a Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, para intentar eliminar la cuenta o impedir que siguiera utilizando su nombre.

La situación puso nuevamente sobre la mesa una problemática frecuente en las redes sociales: la existencia de perfiles que imitan a figuras públicas y generan confusión entre los usuarios. Según relató la empresaria, las gestiones ya estaban en marcha al momento de realizar la publicación. También aprovechó para agradecer a quienes le informaron sobre la circulación del contenido falso.

“Gracias por avisarme siempre y por vuestro apoyo. Os quiero”, expresó en el mensaje compartido con sus seguidores. De esta manera, negó categóricamente haber publicado comentarios ofensivos contra Argentina y sostuvo que todo se originó a partir de una suplantación de identidad.

Qué publicó realmente Georgina Rodríguez tras el triunfo de España

La empresaria aseguró que el mensaje fue difundido desde una cuenta de Facebook falsa que utilizaba su identidad sin autorización.

Más allá de la controversia generada por la falsa cuenta de Facebook, Georgina Rodríguez sí realizó una publicación relacionada con la consagración española en el Mundial.

Sin embargo, el contenido fue muy diferente al que se viralizó en redes. Desde su cuenta oficial de Instagram compartió una imagen de los fuegos artificiales posteriores al triunfo de España y acompañó la historia con un corazón rojo.

La publicación celebró el logro deportivo del seleccionado español, pero no incluyó referencias negativas hacia Argentina ni mensajes de tono provocador.

La aclaración permitió despejar las dudas sobre el origen de la frase que circuló durante horas en internet. Así, la empresaria buscó poner fin a una polémica que surgió a partir de una cuenta falsa y que rápidamente alcanzó una enorme difusión tras uno de los partidos más comentados del año.