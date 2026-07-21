Necaxa de México se refuerza con defensor brasileño Naves

El club Necaxa anunció el ‌martes la ‌llegada del brasileño Kaiky Naves para reforzar su zona defensiva en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

El zaguero de 24 años ​llega a ⁠los "Rayos" de Necaxa procedente ‌del Palmeiras donde debutó ⁠profesionalmente en ⁠2021. Con el club brasileño ganó dos campeonatos de Liga ⁠y dos Campeonatos Paulistas.

"El ​defensa central brasileño ‌Kaiky Marques Naves ‌se convierte en una nueva ⁠incorporación para nuestro álbum y se integra de manera oficial a ​la ‌plantilla necaxista", informó el club Necaxa en un comunicado.

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Además de Palmeiras, Naves también militó en ⁠el club portugués Alverca.

"El zaguero sudamericano ya se ha puesto a disposición del profesor Martín Varini y su cuerpo técnico. Kaiky llega con la ‌encomienda de aportar su experiencia internacional y competir fuertemente por ganarse un lugar dentro del once titular. ¡Ya eres ‌parte de nuestro equipo, bienvenido Kaiky!", agregó el club mexicano.

Naves ‌podría ⁠debutar en México el domingo cuando Necaxa ​enfrente a Monterrey en la segunda jornada del torneo Apertura.

Con información de Reuters