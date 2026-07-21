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Necaxa de México se refuerza con defensor brasileño Naves

21 de julio, 2026 | 17.40

El club Necaxa anunció el ‌martes la ‌llegada del brasileño Kaiky Naves para reforzar su zona defensiva en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

El zaguero de 24 años ​llega a ⁠los "Rayos" de Necaxa procedente ‌del Palmeiras donde debutó ⁠profesionalmente en ⁠2021.  Con el club brasileño ganó dos campeonatos de Liga ⁠y dos Campeonatos Paulistas.

"El ​defensa central brasileño ‌Kaiky Marques Naves ‌se convierte en una nueva ⁠incorporación para nuestro álbum y se integra de manera oficial a ​la ‌plantilla necaxista", informó el club Necaxa en un comunicado.

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Además de Palmeiras, Naves también militó en ⁠el club portugués Alverca.

"El zaguero sudamericano ya se ha puesto a disposición del profesor Martín Varini y su cuerpo técnico. Kaiky llega con la ‌encomienda de aportar su experiencia internacional y competir fuertemente por ganarse un lugar dentro del once titular. ¡Ya eres ‌parte de nuestro equipo, bienvenido Kaiky!", agregó el club mexicano.

Naves ‌podría ⁠debutar en México el domingo cuando Necaxa ​enfrente a Monterrey en la segunda jornada del torneo Apertura.

Con información de Reuters

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