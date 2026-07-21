Así es la casa de Lionel Scaloni en Mallorca: las fotos

Scaloni vive en Mallorca desde hace años y eligió la isla española como base para desarrollar su vida familiar lejos de la exposición pública.

La vida de Lionel Scaloni cambió por completo desde que asumió como entrenador de la Selección Argentina, pero hay un lugar que continúa siendo su refugio lejos de la exposición pública. La casa de Lionel Scaloni en Mallorca refleja un estilo de vida familiar, tranquilo y conectado con el entorno natural de la isla española.

Cómo es la casa de Lionel Scaloni en Mallorca

La residencia de Lionel Scaloni se destaca por una arquitectura de inspiración mediterránea, caracterizada por espacios amplios, líneas simples y una fuerte integración entre el interior y el exterior.

Las imágenes que se conocieron a lo largo de los años permiten observar una propiedad luminosa, con grandes ventanales que favorecen la entrada de luz natural y ofrecen vistas abiertas hacia el jardín. Los colores claros y los materiales neutros predominan en toda la construcción, generando una sensación de amplitud y armonía.

Uno de los principales atractivos de la vivienda es la conexión permanente con el paisaje de Mallorca. Tanto los ambientes interiores como los espacios recreativos fueron diseñados para aprovechar el clima y el entorno característicos de la isla.

Aunque distintas publicaciones ubican la propiedad en zonas diferentes, algunas versiones sostienen que se encuentra en Calvià o cerca de la playa El Toro, mientras que otras la sitúan en Bunyola, una localidad próxima a la Sierra de Tramuntana.

La piscina y los espacios exteriores que destacan en la residencia

Entre los sectores más llamativos de la casa de Lionel Scaloni aparece una gran piscina rectangular que ocupa un lugar central en el diseño de la propiedad.

Alrededor de la pileta se extiende una amplia terraza con superficies de madera, baldosas en tonos suaves y sectores ajardinados que aportan privacidad y un ambiente relajado. Este espacio se convirtió en uno de los más fotografiados y visibles de la residencia.

La vivienda también cuenta con una galería o porche cubierto que funciona como una prolongación natural del interior. Durante los meses de temperaturas más elevadas, este sector permite disfrutar del aire libre sin perder comodidad.

La combinación entre piscina, jardín y terraza genera un entorno pensado para reuniones familiares, momentos de descanso y actividades recreativas al aire libre, una característica habitual en muchas propiedades de alta gama de la región mediterránea.

Los ambientes interiores de la casa de Lionel Scaloni

La casa de Lionel Scaloni en Mallorca se caracteriza por su arquitectura mediterránea, con ambientes amplios, luminosos y grandes ventanales.

Las descripciones publicadas sobre la vivienda indican que cuenta con varias habitaciones, amplios espacios comunes, gimnasio y un solárium.

El diseño interior mantiene la misma filosofía que se aprecia en el exterior: funcionalidad, amplitud y una decoración sobria. Los ambientes presentan una distribución abierta que facilita la circulación y favorece la conexión visual entre los distintos sectores de la casa.

El living, la galería y el jardín aparecen integrados de manera natural, permitiendo que la luz natural tenga protagonismo en gran parte de la jornada. El mobiliario también responde a un estilo minimalista, con pocos elementos decorativos y una apuesta por superficies despejadas. La intención parece estar enfocada en generar espacios cómodos y prácticos para la vida cotidiana de la familia.

Por qué Lionel Scaloni eligió Mallorca para vivir

La relación entre Lionel Scaloni y Mallorca comenzó en 2008, cuando llegó a la isla para incorporarse al RCD Mallorca durante la etapa final de su carrera como futbolista.

Fue allí donde conoció a Elisa Montero, quien posteriormente se convertiría en su esposa y madre de sus hijos. Tras retirarse de la actividad profesional, el entrenador decidió establecer su residencia permanente en la isla.

Mallorca también le permite combinar sus compromisos laborales con la tranquilidad familiar. Desde allí organiza gran parte de sus viajes relacionados con la Selección Argentina, mientras mantiene un entorno estable para su familia.

Además, la geografía mallorquina se adapta perfectamente a una de sus grandes pasiones fuera del fútbol: el ciclismo. Las rutas cercanas a la Sierra de Tramuntana son parte habitual de sus entrenamientos durante los períodos de descanso.

Con una arquitectura elegante, espacios abiertos y un entorno natural privilegiado, la casa de Lionel Scaloni se transformó en el lugar elegido por el entrenador campeón del mundo para construir su vida familiar lejos de los focos.