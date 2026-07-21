SUAF de ANSES con aumento: de cuánto es en agosto 2026

AUH ANSES: el monto con aumento en agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en agosto de 2026 los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un incremento del 1,89%, porcentaje que surge de la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La suba se aplica en el marco del esquema de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones sociales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿De cuánto es la AUH en agosto de 2026?

Con el aumento del 1,89%, el monto bruto de la AUH pasará de $148.049 a $150.861,90 por hijo. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presente la Libreta AUH, que certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el calendario de vacunación.

Los montos de agosto serán los siguientes:

Monto total de la AUH: $150.861,90.

$150.861,90. Monto mensual que cobra el beneficiario (80%): $120.689,52.

$120.689,52. Monto retenido (20%): $30.172,38.

El importe retenido se paga en un único desembolso una vez presentada y aprobada la Libreta AUH.

AUH ANSES: cuánto se paga

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en agosto

Los titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive seguirán recibiendo automáticamente la Tarjeta Alimentar, sin necesidad de realizar ningún trámite. Los montos vigentes para agosto son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

El beneficio se acredita en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha de cobro de la AUH.

Complemento Leche

Las familias con hijos de hasta 3 años que cumplan los requisitos también percibirán el Complemento Leche del Plan 1000 Días. En agosto de 2026, este beneficio será de $56.896.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar

La asistencia se otorga de manera automática a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años.

Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE).

No es necesario realizar una inscripción, ya que ANSES liquida el beneficio a partir de la información registrada en sus bases de datos.

AUH: el monto que cobra una mamá en agosto

Calendario de pago de la AUH en agosto

El cronograma de pagos quedó establecido según la terminación del DNI: