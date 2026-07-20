Mundial 2030: cuántos equipos y selecciones juegan, qué postura tiene la FIFA

El Mundial 2030 celebrará el centenario de la Copa del Mundo y promete convertirse en el torneo más ambicioso de la historia del fútbol: se disputará en seis países diferentes y podrían haber todavía más selecciones participantes.

¿Cómo será el próximo Mundial 2030?

De manera excepcional y por primera vez en la historia, el Mundial tendrá sedes en seis países repartidos en tres continentes diferentes. Los partidos inaugurales serán en Argentina, Uruguay y Paraguay en homenaje al histórico primer Mundial, jugado en 1930, que se celebró primero en la ciudad de Motevideo.

Mientras que España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales donde se disputará gran parte del torneo, especialmente los partidos eliminatorios.

Buscan que el próximo mundial sea con 62 selecciones de todo el mundo

De 48 a 64 selecciones: la propuesta que evalúa la FIFA

Luego de que el Mundial 2026 tuviera 48 selecciones concursantes, es decir, 32 más de las que solían competir y se jugará 104 partidos, se comenzó a evaluar la idea de incorporar aún más países a la Copa del Mundo.

La iniciativa fue planteada formalmente por el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, y luego respaldada públicamente por el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien propuso que la edición del centenario incluya a 64 equipos distribuidos en los tres continentes anfitriones, de modo que un mayor número de países pueda vivir la experiencia de disputar una Copa del Mundo.

Ante la propuesta, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo evaluará técnicamente la viabilidad de esta expansión una vez finalizado el Mundial 2026. Según explicó, el objetivo es diseñar un torneo para todas las confederaciones y no solamente para Europa y Sudamérica, de manera que cada nación tenga la posibilidad de aspirar a una clasificación.

Sin embargo, la propuesta deberá contar con el aval del Consejo de la FIFA y ya generó posturas encontradas: mientras Conmebol apoya el crecimiento, la UEFA se mostró reticente a una nueva expansión del torneo.