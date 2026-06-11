Dónde se juega el Mundial 2030: países y sedes confirmadas por FIFA

La Copa del Mundo.

La Copa del Mundo 2030 será una edición histórica y sin precedentes. A cien años del primer Mundial disputado en Uruguay en 1930, la FIFA decidió organizar un torneo que unirá tres continentes y seis países, en una celebración global que buscará homenajear el centenario de la competencia más importante del fútbol. La decisión marcó un cambio radical respecto a las sedes tradicionales y convertirá al certamen en uno de los más extensos y complejos desde el punto de vista logístico.

Además de reunir a 48 selecciones, el Mundial tendrá una particularidad inédita: comenzará en Sudamérica y luego se trasladará a Europa y África para el desarrollo de la mayor parte de los encuentros. De esta manera, la FIFA pretende reconocer el origen histórico del torneo sin alterar el proyecto principal presentado por los países anfitriones elegidos para albergar la competencia. Todo esto lo que hará es que por primera vez se juegue en seis países.

Dónde se juega la Copa del Mundo 2030

El Mundial 2030 se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, los tres países que fueron designados como organizadores oficiales del torneo. Sin embargo, Argentina, Uruguay y Paraguay también serán parte de la cita mundialista al recibir los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones en el marco de los festejos por los 100 años de la primera Copa del Mundo.

El Estadio Centenario.

Según confirmó la FIFA, Uruguay albergará el primer partido de la celebración del centenario en Montevideo, ciudad que fue sede del Mundial de 1930. Luego habrá encuentros inaugurales en Argentina y Paraguay antes de que la competencia se traslade definitivamente a Europa y África para el resto de la fase de grupos y las instancias decisivas. Los seis países anfitriones obtendrán la clasificación automática al torneo.

Cuáles son las sedes del Mundial 2030

España

Será el país con mayor cantidad de estadios y partidos. Entre las sedes confirmadas aparecen Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, La Coruña, Las Palmas y otras ciudades que forman parte de la candidatura aprobada por la FIFA.

Marruecos

El país africano contará con varias ciudades anfitrionas, entre ellas Casablanca, Rabat, Tánger, Marrakech, Agadir y Fez. La final aparece proyectada para disputarse en uno de sus estadios de última generación, aunque la FIFA todavía debe definir algunos aspectos organizativos.

Portugal

Lisboa y Oporto serán los principales centros de actividad del Mundial, con estadios que ya cuentan con experiencia en competencias internacionales de primer nivel.

Sudamérica

Montevideo (Uruguay): partido de celebración del centenario.

Buenos Aires (Argentina): partido inaugural de la Selección Argentina.

Asunción (Paraguay): encuentro inaugural de la selección local.

De esta manera, el Mundial 2030 quedará en la historia como el primero que se jugará en seis países y tres continentes, en una edición diseñada para homenajear el pasado del fútbol mientras proyecta el torneo hacia una dimensión global sin precedentes.