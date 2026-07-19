La Provincia de Buenos Aires reforzó su compromiso con las personas con discapacidad y la garantía de derechos

En un contexto nacional marcado por el retroceso de políticas públicas vinculadas a la discapacidad, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ratificó su compromiso con la promoción y protección de derechos de las personas con discapacidad durante la segunda asamblea ordinaria del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS). El encuentro permitió presentar las principales acciones desarrolladas en el primer semestre del año y analizar los desafíos actuales que enfrenta el sector.

La jornada se desarrolló en la sede del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y reunió a representantes de organismos públicos provinciales y organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo, un espacio multisectorial destinado a la construcción de políticas públicas inclusivas.

La subsecretaria de Políticas Sociales y presidenta del COPRODIS, Bernarda Meglia, encabezó la actividad y destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales para garantizar derechos en un escenario complejo.

"Esta articulación es posible porque en la Provincia existe una comunidad organizada que reúne al Estado y a las diversas organizaciones que trabajan por las personas con discapacidad", afirmó.

Asimismo, advirtió que las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional generan preocupación e incertidumbre en miles de familias bonaerenses. "En cada asamblea el escenario se vuelve más difícil y oscuro a raíz de las decisiones que sigue tomando el Gobierno nacional", sostuvo.

En ese sentido, señaló que el principal desafío del Estado provincial es brindar información, acompañamiento y herramientas que permitan sostener los derechos conquistados. "Frente a este contexto tan complejo nos corresponde llevar tranquilidad y construir una red que pueda sostener a las y los bonaerenses", agregó.

Por su parte, la directora provincial de Políticas de Cuidado, Ayelén Pino, destacó que el fortalecimiento del COPRODIS responde a una decisión política del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, de continuar impulsando políticas públicas inclusivas.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de las principales problemáticas vinculadas al acceso a derechos de las personas con discapacidad. Durante los paneles de trabajo se abordaron cuestiones relacionadas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el Pase Libre Multimodal, el acceso al transporte público mediante la tarjeta SUBE y la situación actual de las Pensiones No Contributivas.

Especialistas de los ministerios de Salud y Transporte expusieron sobre las estrategias implementadas por la Provincia para garantizar el acceso a estos derechos y brindar acompañamiento a quienes enfrentan dificultades derivadas del contexto nacional.

Además, desde la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad se brindó información y asesoramiento específico sobre las pensiones no contributivas, una de las principales preocupaciones manifestadas por organizaciones y familias durante los últimos meses.

La jornada también permitió presentar los informes de gestión correspondientes al primer semestre de 2026, elaborados por las seis comisiones permanentes del COPRODIS. Los documentos reflejan el trabajo realizado en áreas vinculadas a la accesibilidad, la inclusión laboral, la capacitación, el fortalecimiento de los consejos municipales de discapacidad y la actualización de marcos normativos.

Finalmente, el encuentro concluyó con un espacio dedicado al rol de la comunicación en la promoción de derechos y la transformación de miradas sobre la discapacidad, una herramienta considerada fundamental para construir una sociedad más inclusiva.