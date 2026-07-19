Vacaciones de invierno: Formosa renueva su agenda con ferias, deportes y grandes eventos culturales

Comenzó la segunda quincena de julio y el Gobierno de Formosa renovó su agenda de actividades para las vacaciones de invierno, con propuestas culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas que se desarrollarán en la capital y el interior provincial hasta fin de mes. La programación busca promover el turismo interno, ofrecer alternativas para toda la familia y fortalecer el movimiento económico en las distintas localidades.

Organizado por el Ministerio de Turismo, el calendario incluye competencias deportivas, ferias, espectáculos, aniversarios populares y grandes encuentros culturales que invitan a recorrer la provincia durante el receso invernal.

Deportes, ferias y espectáculos para lo que resta del mes

Entre las actividades previstas se destacan las nuevas ediciones de la Feria Paipera en Laguna Naineck, que se realizarán el 18 y 25 de julio, mientras que el 18 de julio el Cine Teatro Italia recibirá el espectáculo "Gladiadoras K-Pop Golden Power".

El 19 de julio, el Caranday Golf Club será sede de un Torneo Federativo de Golf con la participación de deportistas de distintas provincias. En tanto, los días 25 y 26 de julio, Formosa Capital albergará una nueva edición de la Ultra Maratón, que convocará a corredores de distintos puntos del país.

Propuestas para disfrutar en familia

Durante las vacaciones también continúan las actividades de la Ecoferia del Río, que cada domingo ofrece talleres y propuestas artísticas para las infancias en el Paseo del Río. A su vez, el Complejo Paraíso de los Niños mantiene abiertas sus puertas todas las tardes con actividades recreativas organizadas por el Gobierno provincial, mientras que el Museo Histórico Regional Juan Pablo Duffard y el Centro Cultural La Mandinga presentan carteleras especiales y visitas guiadas para quienes elijan recorrer la ciudad.

En el interior, el calendario contempla además la celebración del 96° aniversario de Ingeniero Juárez, el próximo 21 de julio, con actos comunitarios, ferias de artesanos y festivales artísticos.

La Formoseñada, el gran cierre de la agenda invernal

La programación culminará entre el 31 de julio y el 2 de agosto con una nueva edición de La Formoseñada, el megaevento cultural que tendrá como escenario los Galpones C y G y el Paseo Costanero Vuelta Fermoza.

El encuentro reunirá a cientos de artistas locales con espectáculos de música, danza, literatura, fotografía, cine, artes visuales y una amplia oferta gastronómica regional, consolidándose como una de las principales propuestas para despedir las vacaciones de invierno en Formosa.