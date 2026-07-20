Dos muertos y varios heridos en medio de los festejos por la final del Mundial

Dos muertos y varios heridos en Argentina, tras el duro resultado de la final del Mundial.

La noche de la final del Mundial 2026 tuvo un trágico cierre, con dos fallecidos y más de diez heridos durante los festejos de agradecimiento a la Selección Argentina. Ninguna de las víctimas fatales se encontraba en los disturbios del Obelisco.

Una de las víctimas fue una mujer de 45 años que falleció en Rosario al caer de la parte de atrás de una camioneta mientras festejaba para acompañar a la Albiceleste durante el partido. El accidente fue alrededor de las 19 h. en avenida Pellegrini al 4600. Según la primera información policial, el conductor de la camioneta quedó demorado mientras se avanza con la investigación judicial para determinar cómo se produjo el hecho.

El otro fallecido fue un hombre de 67 años que se encontraba en los festejos de la zona de Congreso. El hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio alrededor de las 18.40 y si bien fue asistido por el SAME, no lograron reanimarlo.

Varios heridos tras la derrota de la Selección Argentina

Además, hubo otros hinchas que sufrieron problemas cardíacos durante el partido y fueron asistidos por personal de salud. En Caballito un hombre de 88 años presentó un cuadro cardiorespiratorio, pero reaccionó positivamente a las maniobras de RCP y fue trasladado al Hospital Durand. Mientras que otro hombre de 72 años presentó dificultades respiratorias y fue trasladado al Hospital Álvarez.

Entre los festejos también hubo heridos por apretujones y aplastamientos entre las personas que se congregaron para ver el partido en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires con las pantallas gigantes. Según informó el SAME, ningún caso fue de gravedad.

En los puestos sanitarios del SAME se atendió a dos jóvenes con intoxicación alcohólica; ambos pudieron retirarse del lugar con sus propios medios. También uno de los heridos fue un hombre de 47 años que se encontraba, vio el partido desde un sector elevado en las inmediaciones de 9 de julio y cayó desde 4 metros de altura, provocándose una luxofractura en uno de sus pies.