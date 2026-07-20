España se consagró campeona del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la prórroga de la final disputada en Estados Unidos, y con el título llegó también el momento de rendir cuentas por una de las promesas más curiosas del certamen. Marc Cucurella, defensor de la "Roja", había asegurado antes del Mundial que si España se quedaba con el trofeo, se tatuaría la cara de su entrenador, Luis de la Fuente, en alguna parte del cuerpo.

Ahora que la promesa quedó sellada por el resultado en la cancha, De la Fuente no dejó pasar la oportunidad de recordárselo públicamente al jugador.

"Hombre de palabra"

En la conferencia de prensa posterior a la consagración, el entrenador de 65 años se refirió con humor al compromiso que había asumido su defensor semanas atrás. "Marc Cucurella es un hombre de palabra", sostuvo De la Fuente, dejando en claro que espera que el lateral cumpla con lo prometido ahora que España se coronó bicampeona del mundo.

El DT no se guardó nada al recordar públicamente el desafío: "Ya les he dicho que se equivocaron. Y que si se hace una promesa hay que cumplirla. Tampoco soy tan feo", disparó entre risas ante los periodistas, restándole dramatismo a la posibilidad de terminar tatuado en la piel de uno de sus jugadores.

La frase generó repercusión inmediata, ya que reflejó el clima distendido que se vive en el plantel español tras alcanzar la cima del fútbol mundial por segunda vez en su historia, luego del título obtenido en 2010.

La pregunta que nadie esperaba: ¿en qué parte del cuerpo?

Lejos de esquivar el tema, De la Fuente se permitió seguir el juego cuando un periodista le consultó directamente en qué zona del cuerpo de Cucurella le gustaría ver su rostro tatuado para siempre. La respuesta del entrenador volvió a arrancar sonrisas en la sala de conferencias: dijo, sonriendo, que quizás preferiría una zona donde no se vea.

La salida elegante del DT dejó abierta la incógnita sobre si Cucurella finalmente llevará adelante el compromiso, y en qué parte del cuerpo terminará plasmando el rostro de su entrenador. Lo cierto es que, más allá del tono distendido con el que ambos trataron el tema, la promesa quedó pública y con testigos, algo que en las redes sociales ya empezó a generar pedidos para que el lateral la cumpla cuanto antes.

Una consagración histórica para De la Fuente

El curioso episodio del tatuaje se da en medio de un momento excepcional para Luis de la Fuente al frente de la selección española. El entrenador ya había conquistado la Eurocopa 2024 y ahora sumó también la Copa del Mundo, un doblete que lo consolida como uno de los técnicos más exitosos del ciclo reciente en el fútbol internacional.

España se impuso 1-0 a Argentina en la prórroga de la final, disputada en territorio estadounidense, y se quedó así con su segunda estrella mundialista. Del lado argentino, el equipo de Lionel Scaloni no pudo revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y se quedó a un paso de la hazaña, en una definición que se resolvió recién en el tiempo suplementario.

Mientras la "Roja" celebra el título y el fútbol mundial sigue de cerca la resolución de la insólita promesa entre Cucurella y De la Fuente, todas las miradas quedan puestas en el próximo paso del lateral: cuándo, y sobre todo dónde, hará realidad el compromiso que asumió antes de que comenzara el Mundial.