Cientos de personas se acercan a Ezeiza para recibir a la Selección

En las primeras horas de la tarde de este lunes, se empezó a registrar un constante de personas y familias enteras comenzó a llegar a la zona del predio de la AFA en Ezeiza, en el marco de un recibimiento a la Selección cargada de clima festivo y presencia de muchos chicos.

La circulación desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el partido de Ezeiza mostró un ritmo intenso. A lo largo de la autopista se registraron muestras de entusiasmo por parte de los automovilistas que transitaban por el lugar, con bocinazos y banderas en el inicio del receso escolar.

En las inmediaciones del predio se montó un importante operativo de seguridad. Alrededor de un millar de efectivos custodian los accesos y el perímetro del lugar, concentrando la mayor cantidad de personal en el ingreso principal. A su vez, las fuerzas de seguridad dispusieron un control estricto sobre el puente de acceso al predio, donde se impide la permanencia de personas para evitar aglomeraciones y garantizar la fluidez en el tránsito. Se espera que la Selección Argentina llegue a Ezeiza cerca de las 18 horas con un plantel reducido sin Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández ni Julián Álvarez.

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