Taiwán advierte sobre el aumento de la actividad china y teme por las rutas del Pacífico

Imagen de ilustración de una miniatura de la Armada frente a banderas chinas y taiwanesas

Taiwán ​detectó en junio un fuerte aumento de la actividad de los buques de la guardia costera y de investigación chinos en torno a la isla, lo que llevó a Taipéi a ‌planificar simulacros que reproducían escaladas de tensión ‌por parte de China frente a su costa del Pacífico, según datos y fuentes oficiales de la Guardia Costera de Taiwán.

Taiwán informó de 55 avistamientos de buques del Gobierno chino, entre ellos de la guardia costera y de investigación, en las aguas que rodean la isla durante el mes de junio, lo que supone un aumento respecto a los 30 registrados en mayo, según los datos.

Estos avistamientos supusieron un aumento del 83% con respecto a mayo y del 120% respecto a los 25 avistamientos registrados en ​junio del año pasado. El ⁠recuento no incluye los avistamientos en torno a las islas controladas por Taiwán cercanas a la ‌costa china.

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Las cifras ponen de relieve el papel cada vez más importante que desempeña ⁠la guardia costera china en la última campaña de presión ⁠de Pekín contra Taiwán, lo que indigna a Taipéi y alarma a algunos países occidentales, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.

Las fuerzas armadas chinas operan casi a diario en torno a Taiwán, ⁠pero Pekín ha recurrido cada vez más a su guardia costera para hacer valer sus ​reivindicaciones territoriales en lo que Taipéi denomina "guerra jurídica" —esfuerzos por crear una base ‌legal para las acciones chinas en torno a ‌la isla—.

Las autoridades taiwanesas afirmaron que esta actividad apunta a un riesgo crítico en caso de ⁠guerra: que Pekín pueda estar ensayando cómo cortar las líneas de suministro de Taiwán en el Pacífico procedentes de sus aliados.

"Si la situación se agrava hasta convertirse en un bloqueo —o en lo que ya equivaldría a una cuasi-guerra—, tenemos planes para colaborar con la Armada con el fin de proteger conjuntamente ​las rutas marítimas ‌vitales de Taiwán", dijo en una rueda de prensa un alto cargo de la Guardia Costera de Taiwán, que habló bajo condición de anonimato.

"Hemos previsto este escenario no solo mediante simulacros teóricos, sino también a través de ejercicios prácticos", añadió el funcionario.

El Ministerio de Defensa de China y la Oficina de Asuntos de Taiwán no respondieron de inmediato a las ⁠solicitudes de comentarios.

China no reconoce la soberanía de Taiwán y afirma que la isla democrática forma parte de China. Taipéi sostiene que Pekín no tiene derecho a reclamar soberanía ni jurisdicción sobre la isla ni sus aguas, y que solo el pueblo taiwanés puede decidir su futuro.

BUQUES DE GUARDIA COSTERA CHINOS RECONVERTIDOS

Un alto cargo de la Guardia Costera de Taiwán señaló que algunos buques de la guardia costera china procedían de antiguos destructores de la Armada y habían sido repintados para su uso como guardacostas, lo que supone una amenaza mayor para ‌la guardia costera de Taiwán debido a su tamaño, autonomía y capacidades de nivel militar.

Los buques de la guardia costera china operan ahora a menudo en parejas justo fuera de las aguas económicas de Taiwán en el Pacífico, una zona extensa que supone una gran presión para la limitada flota de la guardia costera de Taiwán, añadió el responsable.

"Esto supone una gran presión para la capacidad de los buques de la Guardia ‌Costera de Taiwán", dijo el responsable.

Un segundo alto cargo describió la actividad china como una "expansión" y un intento de alterar el "statu quo".

La guardia costera china había transmitido preguntas a los buques mercantes sobre la información de entrada y ‌salida de los puertos, ejerciendo ⁠presión sobre la navegación comercial, aunque hasta el momento ningún buque había cambiado de rumbo, indicaron los funcionarios.

Taiwán había respondido a los buques indicándoles que mantuvieran la ​navegación normal e ignoraran las interferencias chinas.

"Sabe que ahora no tiene jurisdicción, por lo que está intentando crear algo de la nada", afirmó el segundo alto cargo, que también habló bajo condición de anonimato.

Con información de Reuters