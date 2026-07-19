Quién es el presidente de España

Pedro Sánchez, presidente de España. (Crédito de foto: EPV)

La euforia es total en la península ibérica tras confirmarse que la selección de España clasificó a la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en el MetLife Stadium. En medio de este clima de máxima expectativa deportiva, se habla también de un visitante que recibirá el partido en Nueva Jersey: el presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón. El mandatario ya confirmó su viaje a Estados Unidos para alentar a «La Roja» en la cita máxima, quien es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cargo que ostenta con un rol central en la escena europea.

Pedro Sánchez: orígenes y llegada al poder

Nacido el 29 de febrero de 1972 en la ciudad de Madrid, Pedro Sánchez es economista, político y docente de profesión. Su camino hacia la presidencia de España estuvo marcado por la resiliencia política. Sánchez llegó a la jefatura del Gobierno el 2 de junio de 2018, tras liderar con éxito una histórica moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy. A partir de ese hito, logró mantenerse en el poder tejiendo coaliciones clave. Tras las elecciones generales, consolidó su mandato y actualmente transita su tercera gestión consecutiva al frente del Ejecutivo, tras ser investido nuevamente a finales de 2023.

Pedro Sánchez, presidente desde 2018. (Crédito de foto: EFE)

Un gobierno de reformas y desafíos en los últimos años

En los últimos años, la gestión de Pedro Sánchez se ha caracterizado por impulsar una profunda agenda de transformaciones socioeconómicas, fuertemente vinculada a los fondos europeos de la pospandemia. Su gobierno ha priorizado la transición ecológica y la digitalización, logrando que España se posicione como una de las economías con mayor dinamismo y crecimiento de la eurozona. Entre sus medidas más destacadas se encuentran la reforma laboral, la revalorización de las pensiones y la ampliación del sistema de dependencia y protección social.

A nivel internacional, Sánchez ha reforzado el protagonismo de España en la Unión Europea y en foros globales, ejerciendo también la presidencia de la Internacional Socialista. Pese a liderar una gestión marcada por una fuerte polarización política, el Ejecutivo español ha centrado su discurso en la defensa del Estado del bienestar frente a la austeridad. Hoy, mientras su gobierno maniobra en un complejo escenario legislativo, el mandatario comparte con sus ciudadanos la enorme ilusión de ver a España en la cúspide del fútbol mundial.