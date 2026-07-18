La Justicia de Brasil prohíbe el encuentro entre Milei y Jair Bolsonaro

Bolsonaro está en presión domiciliaria por intento de golpe de Estado.

El panorama internacional de Javier Milei sumo un nuevo foco de conflicto que trasciende lo meramente discursivo para chocar de frente con la estructura judicial de la región. Este sábado, el magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, bloqueó de manera oficial la visita que el presidente argentino tenía previsto realizar la próxima semana al exmandatario Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario en Brasilia.

La decisión no solo frustra los planes personales de Milei, sino que expone las tensiones de una agenda exterior que prioriza los vínculos ideológicos por sobre las relaciones institucionales con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El argumento de De Moraes se basa en el reciente endurecimiento de las condiciones de detención de Bolsonaro, tras determinarse que el líder derechista violó las medidas cautelares al realizar campaña política a favor de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

Según la justicia brasileña, el expresidente utilizó medios externos para difundir una carta de apoyo a la precandidatura de su hijo, lo que derivó en un aislamiento más severo que ahora impide cualquier visita de carácter social, electoral o política. Esta restricción, que busca evitar interferencias en los procesos democráticos, se mantendrá vigente hasta que finalicen las elecciones generales de 2026.

Un viaje con más sombras que luces

Milei había confirmado públicamente su intención de participar en un acto en San Pablo donde Flávio Bolsonaro será proclamado candidato presidencial, para luego trasladarse a la capital brasileña.

En declaraciones recientes a radio Now Now 97.9, el presidente argentino manifestó: “El 25 viajo a Brasil, que lo ungen candidato a Flávio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Después voy a hacer un paso por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro”. Sin embargo, esta hoja de ruta se vio desarticulada por el fallo judicial que considera que cualquier encuentro con Milei tendría fines políticos prohibidos bajo el actual régimen de reclusión de Bolsonaro.

Cabe recordar que Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión por delitos relacionados con un intento de golpe de Estado, beneficio que hoy mantiene bajo la modalidad domiciliaria por razones humanitarias debido a su estado de salud.

No obstante, su conducta fue errática: la Justicia señaló intentos de sortear medidas cautelares mediante el uso de redes sociales a través de terceros e incluso la ruptura de su tobillera electrónica. Recientemente, el hallazgo de una pistola a su nombre en manos de un guardaespaldas puso en duda la continuidad de su beneficio penitenciario.

Para el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), esta prohibición representa un límite concreto a su estrategia de construcción de poder regional basada en la afinidad personal. Mientras Milei defiende sus viajes internacionales como herramientas para atraer inversiones extranjeras y profundizar vínculos con líderes afines, en los hechos, su visita a Brasil se perfila como un "desafío diplomático" directo hacia al gobierno brasileño. Al intentar visitar a un condenado por sedición mientras ignora los canales oficiales con el gobierno de Lula, Milei pone en riesgo la estabilidad de la relación bilateral más importante para la Argentina, priorizando la foto política por sobre los intereses comerciales y estratégicos del país.