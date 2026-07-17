Formosa fue la única provincia de la región NEA que tuvo un aumento en el empleo privado formal

En un contexto de caída del empleo privado registrado a nivel nacional, Formosa logró ubicarse entre las ocho provincias del país que registraron un incremento mensual en la cantidad de trabajadores formales durante abril de 2026. Además, fue la única jurisdicción del Nordeste Argentino (NEA) que mostró una evolución positiva, según datos difundidos por un informe privado sobre el mercado laboral.

Mientras la economía nacional continúa evidenciando las consecuencias de la desaceleración de la actividad económica, el empleo privado formal en Argentina sufrió una caída del 0,2% respecto de marzo, lo que significó la pérdida de 11.673 puestos de trabajo en un solo mes.

En contrapartida, Formosa registró un crecimiento del 0,1% en la cantidad de empleos privados registrados, destacándose entre las pocas provincias que lograron mejorar sus indicadores laborales en abril.

El desempeño provincial cobra mayor relevancia al compararlo con el resto de la región. Chaco y Corrientes registraron una caída mensual del 0,4% en el empleo privado formal, mientras que Misiones sufrió un retroceso del 0,7%, el mayor descenso del NEA. En conjunto, las provincias del Nordeste perdieron 1.256 puestos de trabajo registrados entre marzo y abril.

Las otras provincias que también registraron incrementos mensuales fueron Neuquén, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y La Pampa, conformando el reducido grupo de jurisdicciones que lograron mostrar números positivos en un escenario económico complejo.

A pesar del dato alentador para Formosa, el informe advierte que el mercado laboral formal argentino continúa atravesando un proceso de fuerte contracción. Los sectores más afectados durante abril fueron la industria manufacturera, que perdió 3.868 puestos de trabajo, seguida por el comercio (-3.589), el transporte, almacenamiento y comunicaciones (-2.155), la intermediación financiera (-1.326) y la pesca (-910).

La tendencia negativa del empleo privado formal se profundizó desde el inicio de la actual gestión nacional. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026 se perdieron 235.419 puestos de trabajo registrados en el sector privado en todo el país. Solo en el último año, entre abril de 2025 y abril de 2026, la caída alcanzó los 128.581 empleos.

En ese contexto, el crecimiento registrado por Formosa durante abril representa un dato significativo para la economía provincial, especialmente al tratarse de la única provincia del NEA que logró aumentar la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado.

No obstante, los especialistas advierten que el panorama nacional continúa siendo adverso y que el mercado laboral aún se encuentra lejos de recuperar los niveles previos a diciembre de 2023. El desafío hacia adelante será sostener estos indicadores positivos y consolidar una recuperación que permita fortalecer el empleo formal en un escenario económico todavía marcado por la incertidumbre y la retracción de la actividad productiva.