Modelo libertario: el empleo formal cayó 12,1%, y se destruyeron 4.091 puestos de trabajo en Formosa 

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, evidenció un deterioro sostenido en los indicadores del empleo registrado en Formosa entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, periodo gobernado a nivel nacional por Javier Milei.

Durante ese período, la cantidad de empleadores con personal formal descendió de 2.500 a 2.309, lo que representa una reducción de 191 firmas y refleja una contracción del entramado productivo provincial. En paralelo, el número de trabajadores registrados también mostró una caída significativa: pasó de 33.687 a 29.596, con una pérdida de 4.091 puestos de trabajo, equivalente a una disminución del 12,1%.

El informe identifica al comercio mayorista y minorista, junto con la reparación de vehículos, entre los sectores más afectados en términos absolutos. Sin embargo, la mayor pérdida de empleo se concentró en la construcción, que registró 1.860 trabajadores menos. Le siguieron transporte y almacenamiento, con una caída de 1.204 empleos, y el comercio, con 484 puestos menos.

El golpe de las políticas nacionales a la provincia

El análisis también pone el foco en el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. La totalidad de la reducción de empleadores se dio en firmas de hasta 500 trabajadores, que pasaron de 2.493 a 2.302, una baja del 7,7%. En contraste, las empresas de mayor tamaño no registraron variaciones en su número.

En cuanto al empleo, las compañías de menor escala concentraron la mayor parte de los despidos, con 3.841 puestos menos, mientras que las empresas con más de 500 empleados redujeron sus plantillas en 250 trabajadores.

El estudio concluye que, en los primeros 25 meses del actual escenario nacional, Formosa experimentó un retroceso marcado tanto en el empleo formal como en la cantidad de empleadores, con un impacto especialmente fuerte en las pymes y en sectores como la construcción, el transporte, el comercio y la gastronomía..

Desfinanciamiento de la provincia por parte de Nación

A través del Decreto 219/2026, el Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de anticipos financieros por un monto total de hasta $400 mil millones, destinados a asistir a doce provincias con dificultades fiscales. La normativa, que lleva las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, establece que estos recursos en concepto de coparticipación federal deberán ser devueltos dentro del presente ejercicio fiscal.

Las jurisdicciones beneficiadas incluyen a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. El anuncio generó controversia debido a la exclusión de Formosa del listado de distritos asistidos, lo que reaviva el debate sobre la discrecionalidad en la distribución de fondos públicos. Por otro lado, la medida coincide temporalmente con el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, previsto para el miércoles 8 de abril.