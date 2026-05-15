La nueva propuesta de Roma a Dybala que le es imposible de igualar a Boca

Un último intento antes de que el volante quede libre en las próximas semanas.

El mercado de pases tiene una novela que está entregando una serie de episodios y que todavía no tiene un final cerca del horizonte. Cuando todo parecía terminando entre la Roma y Paulo Dybala, se conoció una propuesta formal para que extendiera su contrato y que la misma podría alejarlo de cumplir su sueño de ponerse la camiseta de Boca. Algo que genera cierta sorpresa entre los hinchas.

“El contrato estipula que el partido contra la Lazio probablemente será el último que juegue ante los hinchas de la Roma”, expresó el jugador argentino recientemente sobre su futuro. Aunque el paso de las horas expuso que hubo un acercamiento para que se quede al menos una temporada más en el fútbol italiano.

Los medios europeos hablan de que la Roma le ofreció a Paulo Dybala renovar su contrato, pero hacerlo con una enorme reducción salarial. El anterior expone un ingreso casi de 9 millones de euros anuales, mientras que el nuevo quedaría fijado en una cifra de 5 millones. Un número que de todas maneras se encuentra bastante lejos de las pretensiones económicas que Boca puede llegar a afrontar con un gran esfuerzo para captar al jugador.

No obstante, hay un detalle que se debe sumar a esta historia y es que el volante no respondió de manera positiva o negativa a la propuesta que le acercaron. Eso sí, no dispone de una gran franja de tiempo para pensar, sino que debe hacerlo dentro de un margen acotado que tiene duración en lo que queda de mayo.

“Surgió la información, errónea, de que Dybala había acordado con la Roma. Eso nunca fue así. Nunca hubo nada nuevo, Dybala no tomó ninguna decisión, sí me pidieron que desmienta que haya arreglado con Roma”, expresó el periodista Gastón Edul en Olga. La sensación que se desprende es que todavía falta para conocer si el campeón del mundo jugará o no en la Argentina a partir de agosto.

¿Paredes puede irse de Boca?

Hace unos días, se conoció que Lionel Messi y Rodrigo De Paul estarían convenciendo a Leandro Paredes para que tenga al menos una temporada en el Inter Miami. Un verdadero bombazo, porque el volante había regresado al fútbol argentino con el objetivo de jugar la Copa Libertadores con Boca, además de iniciar la etapa final de su carrera como jugador profesional.

“A Paredes lo están convenciendo de a poco para ir al Inter Miami; Paredes todavía no respondió”, expresó el periodista Leonardo Paradizo. Mientras que en el Xeneize dejaron trascender la postura de que es el único jugador del plantel por el cual van a rechazar cada una de las propuestas que puedan llegar a presentarse. Esto permite entender que lo declararon intransferible.