No son las biker: las botas que vuelven a ser tendencia en esta temporada otoño-invierno 2026 (Foto: Pinterest)

Durante el último año, las biker se han posicionado como las botas más elegidas para combatir el frío con mucho estilo, pero en este otoño-invierno 2026 llegan otras a destronarlas: las botas slouchy. Se trata de una tendencia dosmilera que vuelve a pisar fuerte la moda de esta temporada.

Por qué las botas slouchy vuelven a ser tendencia

El modelo estrella de los años 2000 regresó con todo. Las botas slouchy se caracterizan por su caña “arrugada”, que cae de manera relajada sobre la pierna, creando un efecto descontracturado pero sofisticado.

Las botas slouchy son muy versátiles y pueden usarse en looks relajados como más elegantes (Foto: Pinterest)

La tendencia apunta especialmente a modelos de punta fina o redonda, con taco kitten, taco ancho o incluso versiones planas para looks urbanos y cómodos. Su movimiento y textura hacen que se puedan adaptar fácilmente a cualquier outfit.

Inspiradas en la estética de los años 80, el modelo fue lucido por estrellas a comienzos de los 2000, pero vuelve con un toque más moderno y en diferentes texturas: hay versiones de gamuza, cuero y tonos neutros como marrón chocolate, negro, beige y borgoña.

¿Cómo se pueden combinar las botas slouchy?

Las botas slouchy son muy versátiles: funcionan tanto con jeans ajustados como con vestidos, polleras midi o shorts con medias. Todo depende del material y el color que que eligas:

Look boho chic

Vestido tejido color crudo.

Tapado largo camel.

Botas slouchy marrones de gamuza.

Cartera con flecos.

Outfit urbano con denim

Jeans skinny azul oscuro.

Polera negra.

Blazer oversize gris.

Botas slouchy negras.

Look elegante para la noche

Minivestido negro.

Medias translúcidas.

Trench de cuero.

Botas slouchy de taco fino.

Las botas slouchy regresan pero en versiones gamuza y de cuero (Foto: Pinterest)

Estilo comfy de invierno

Leggings negros.

Suéter oversized gris.

Campera puffer corta.

Botas slouchy claras de gamuza.

Toque moderno y rockero