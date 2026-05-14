No son las biker: las botas que vuelven a ser tendencia en esta temporada otoño-invierno 2026

Durante el último año, las biker se han posicionado como las botas más elegidas para combatir el frío con mucho estilo, pero en este otoño-invierno 2026 llegan otras a destronarlas: las botas slouchy. Se trata de una tendencia dosmilera que vuelve a pisar fuerte la moda de esta temporada.
Por qué las botas slouchy vuelven a ser tendencia
El modelo estrella de los años 2000 regresó con todo. Las botas slouchy se caracterizan por su caña “arrugada”, que cae de manera relajada sobre la pierna, creando un efecto descontracturado pero sofisticado.
La tendencia apunta especialmente a modelos de punta fina o redonda, con taco kitten, taco ancho o incluso versiones planas para looks urbanos y cómodos. Su movimiento y textura hacen que se puedan adaptar fácilmente a cualquier outfit.
Inspiradas en la estética de los años 80, el modelo fue lucido por estrellas a comienzos de los 2000, pero vuelve con un toque más moderno y en diferentes texturas: hay versiones de gamuza, cuero y tonos neutros como marrón chocolate, negro, beige y borgoña.
¿Cómo se pueden combinar las botas slouchy?
Las botas slouchy son muy versátiles: funcionan tanto con jeans ajustados como con vestidos, polleras midi o shorts con medias. Todo depende del material y el color que que eligas:
Look boho chic
- Vestido tejido color crudo.
- Tapado largo camel.
- Botas slouchy marrones de gamuza.
- Cartera con flecos.
Outfit urbano con denim
- Jeans skinny azul oscuro.
- Polera negra.
- Blazer oversize gris.
- Botas slouchy negras.
Look elegante para la noche
- Minivestido negro.
- Medias translúcidas.
- Trench de cuero.
- Botas slouchy de taco fino.
Estilo comfy de invierno
- Leggings negros.
- Suéter oversized gris.
- Campera puffer corta.
- Botas slouchy claras de gamuza.
Toque moderno y rockero
- Pollera midi de cuero.
- Remera básica blanca.
- Campera biker negra.
- Botas slouchy negras con taco ancho.