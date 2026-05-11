Cambios en las avenidas porteñas: para qué sirven las nuevas "losas de hormigón" de la Ciudad de Buenos Aires

A diferencia del asfalto, el hormigón ofrece una superficie más rígida y resistente, lo que evita deformaciones provocadas por el tránsito pesado.

La Ciudad de Buenos Aires avanzó con las obras de renovación de calzada en distintos corredores por donde circulará el futuro TramBus, el sistema de transporte eléctrico que apunta a mejorar la conectividad y reducir el impacto ambiental en territorio porteño.

Los trabajos incluyeron el reemplazo del asfalto tradicional por losas de hormigón de alta resistencia, una modificación clave para soportar el tránsito intenso y extender la vida útil de la infraestructura vial.

Las intervenciones se desarrollaron entre enero y abril y abarcaron arterias estratégicas del recorrido, entre ellas las avenidas Rivadavia, La Plata, Acoyte, José María Moreno, Sarmiento, Rafael Obligado y Sáenz, además de la calle Uspallata.

“El TramBus es un salto de modernidad. Son unidades de cero emisiones, silenciosas, que mejoran la calidad de vida de los vecinos y del medio ambiente”, subrayó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

¿Por qué el TramBus utilizará calzadas de hormigón?

La decisión de reemplazar el asfalto por hormigón responde a criterios técnicos vinculados con la durabilidad, la seguridad vial y el mantenimiento del nuevo sistema de transporte.

Las tareas contemplaron el retiro de la carpeta asfáltica existente, la nivelación del suelo y la construcción de nuevas losas especialmente diseñadas para soportar el peso y la frecuencia de circulación de los buses eléctricos.

A diferencia del asfalto, el hormigón ofrece una superficie más rígida y resistente, lo que evita deformaciones provocadas por el tránsito pesado. Además, permite reducir la necesidad de reparaciones frecuentes y mejorar las condiciones de frenado y circulación de las unidades.

“Reemplazar el asfalto por hormigón supone más seguridad vial y un mantenimiento más eficiente, con menos interrupciones para el vecino”, explicó el ministro de Espacio Público porteño, Ignacio Baistrocchi.

¿Cómo avanzan las obras del TramBus en Buenos Aires?

Las obras se ejecutaron dentro del denominado Plan Verano, una estrategia que aprovecha la menor circulación vehicular durante los primeros meses del año para minimizar el impacto sobre el tránsito cotidiano.

El futuro TramBus formará parte de la apuesta de la Ciudad por la movilidad sustentable, mediante unidades eléctricas de cero emisiones y menor contaminación sonora, en línea con otros proyectos de modernización del transporte público en Buenos Aires.