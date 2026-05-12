Mamdani celebró haber terminado con el déficit presupuestario sin ajustar a los de abajo

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, anunció este martes que logró equilibrar las cuentas de la ciudad con un presupuesto de 124.700 millones de dólares, frente a los "miles de millones de déficit" que dejó la administración anterior. Afirmó que se logró con respaldo de financiación estatal y recortes en distintas agencias municipales, sin tener que recurrir a ajustes en servicios básicos ni programas sociales.

"Cuando asumimos el cargo, descubrimos un déficit presupuestario de 12 mil millones de dólares. Hoy, me enorgullece decir que lo reducimos a cero. No cerramos la brecha a costa de la gente trabajadora. La cerramos mientras financiábamos parques, bibliotecas, calles más seguras y hacíamos inversiones históricas en vivienda pública", escribió Mamdami en un mensaje en su cuenta de X. "Llámelo Política de los Baches. Llámelo Socialismo Democrático. Es un gobierno que entrega resultados para la gente que hace funcionar esta ciudad. Eso es lo que merecen los neoyorquinos. Y eso es por lo que seguiremos luchando cada maldito día", agregó al final el jefe comunal.

Respecto al método de recaudación, en un video compartido en sus redes sociales junto a su mensaje escrito, Mamdami explicó que entre las medidas aplicadas en las distintas agencias municipales se incluyó la creación de un plan ahorro para reducir la brecha fiscal 2026-2027, lo que generó un ingreso de 1.770 millones de dólares. A eso se sumó el aplazamiento de la aplicación de una ley estatal que obliga a reducir el número de alumnos por clase, tras un acuerdo con la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, lo que implicó un ahorro de 500 millones de dólares.

El mayor ingreso provino justamente de la gobernación estatal, que avaló una financiación de 8.000 millones de dólares en dos años, lo que permitirá a la gestión local mantener servicios de educación, seguridad pública, infraestructuras, programas básicos, además de "avanzar en la ampliación de los cuidados infantiles universales", según afirmó la propia Hochul.

Mamdami, en paralelo, anunció que trabajará con el Concejo municipal para achicar el Crédito Fiscal para Entidades de Transferencia (PTET), que beneficia principalmente a grandes contribuyentes, lo que implicaría otros 68 millones de dólares en beneficio de la administración.

El futuro impuesto a las viviendas de lujo y las promesas de Mamdami para el bienestar social

Desde la alcaldía neoyorkina si bien anunciaron la implementación de un impuesto a las grandes fortunas, éste no forma de las medidas anunciadas para el multimillonario ingreso. Sin embargo Mamdami confirmó que esa idea seguirá adelante tras acordar con la gobernadora del estado, Kathy Hochul, un gravamen a las viviendas de lujo, aunque todavía no informó cuando entraría en vigencia. Esta medida aplicará para aquellas casas valoradas en más de cinco millones de dólares, con el que se prevé recaudar alrededor de 500 millones de dólares.

Dentro del nuevo presupuesto, el alcalde demócrata anunció que un poco más de 4.000 millones de dólares serán destinados para vivienda asequible. Dentro de esa propuesta se contempla la creación de 'Little Apple', la primera guardería para hijos de trabajadores municipales, que implicará 2,3 millones de dólares en 2027 y dos millones en 2028, además de otros 40 millones para cuidado infantil.

También prometió que al menos 20,5 millones de dólares irán destinados al Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda, que ejecutará una serie de programas para dar apoyo a vendedores ambulantes, aparte de otras inversiones en seguridad, bibliotecas, justicia económica, protección laboral, salud y limpieza urbana.

Más allá del anuncio de Mamdami, aún resta que el presupuesto sea aprobado por el Concejo municipal, que celebrará audiencias públicas en las próximas semanas por este tema, según informó la presidenta del Concejo, Julie Menin, y la presidenta del Comité de Finanzas, Linda Lee.