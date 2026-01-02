Mamdami asumió en Nueva York y firmó tres decretos para atender la crisis de vivienda

El nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdami, asumió su gestión este jueves 1 de enero y firmó una serie de resoluciones para atender la crisis de vivienda existente en su ciudad. Por un lado, promulgó dos leyes para supervisar y monitorear la edificación y reparto de viviendas públicas antes de mitad de año, mientras que por otro lado renovó la Oficina de Protección de Inquilinos, la entidad oficial que se ocupa de cuidar los alquileres de los vecinos frente a sus propietarios. También firmó la eliminación del concepto "antisemita" de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), lo que le mereció críticas desde Israel.

Mamdami asumió el primer día de 2026 como alcalde de Nueva York después de ganar las elecciones de 2025 con el 50% de los votos frente al 41% de Andrew Cuomo, el candidato independiente que contó con el respaldo del presidente Donald Trump. Desde la campaña electoral tuvo cruces verbales directos con el magnate republicano, quien incluso advirtió no habilitar los fondos a la ciudad en caso de que Mamdami ganara. Sin embargo, después del triunfo del demócrata, lo recibió en una reunión en el Salón Oval donde después compartieron una conferencia de prensa juntos, y mostraron puntos de acuerdo en temas como la vivienda y la seguridad social en Nueva York.

El nuevo alcalde comenzó su gestión promulgando tres normas orientadas a solucionar la crisis de vivienda que él mismo denunció durante su campaña electoral, de la cual hizo responsable a su antecesor, el demócrata moderado Eric Adams, imputado por corrupción en septiembre de 2024. Por un lado, Mamdami creó la división LIFT, un equipo que se encargará de revisar las propiedades públicas locales e identificar las que sean edificables, mientras que por el otro creó la división SPEED, que buscará identificar y eliminar las barreras que aumentan precios y complican las obras de construcción de viviendas.

En tercer lugar, Mamdami firmó la reestructuración de la Oficina de Protección de Inquilinos, en la cual puso al frente a Cea Weaver, activista demócrata de la vivienda asequible, quien prometió "velar por la rápida actuación de las agencias de la ciudad en lugares con condiciones no seguras o ilegales", de acuerdo a un comunicado.

"Gasolina antisemita": el Canciller israelí cruzó a Mamdami tras la derogación del concepto "antisemitismo" del IHRA

Entre los decretos que Mamdami derogó de su antecesor, incluyó además la eliminación del concepto "antisemita" que determina el IHRA, el cual aplica para "todos aquellos comentarios críticos sobre Israel que puedan ser percibidos como el odio a los judíos". El Ministerio de Exteriores israelí publicó un tuit contra el alcalde demócrata tildándolo de "gasolina antisemita".

"Mamdani muestra su verdadera cara: Elimina la definición de IHRA del antisemitismo y levanta las restricciones sobre el boicot a Israel. Esto no es liderazgo. Es gasolina antisemita sobre un fuego abierto", dijeron desde la Cancillería judía en un mensaje publicado en su cuenta de X.

No es la primera vez que el Gobierno israelí muestra su poca simpatía hacia el demócrata Mamdani. Cuando ganó las elecciones de la ciudad de Nueva York el pasado 4 de noviembre, varios ministros israelíes lo acusaron de "islamista declarado", "antisemita" y "enemigo de Israel". Se excusaron en los apoyos que el propio demócrata hizo al pueblo palestino, que está bajo asedio israelí en la devastada Franja de Gaza, cuando acusó al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu de cometer un genocidio.