Mamdani eligió el sitio como un símbolo de lo que buscará con su gestión de la ciudad de Nueva York.

La jura de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York ya tiene lugar confirmado. Mientras miles de personas estarán en Times Square esperando la tradicional caída de la bola que marca el inicio de un nuevo año, bajo tierra, en una estación de subte abandonada, asumirá su nuevo cargo.

El alcalde electo jurará en la antigua estación de metro City Hall, ubicada a metros del ayuntamiento de la ciudad. Se trata de una edificación cuyos arcos de azulejos, lámparas de araña y techos abovedados son emblemáticos de una ambición cívica de la Edad Dorada que Mamdani busca honrar en su gestión.

“Cuando la estación Old City Hall se inauguró en 1904 —una de las 28 estaciones originales del metro de Nueva York—, fue un monumento a una ciudad que se atrevió a ser bella y a construir grandes cosas que transformarían la vida de los trabajadores”, sostuvo Mamdani en su anuncio y agregó: Esa ambición no tiene por qué ser un recuerdo confinado únicamente a nuestro pasado, ni debe aislarse únicamente de los túneles bajo el Ayuntamiento: será el propósito de la administración que tiene la fortuna de servir a los neoyorquinos desde el edificio de arriba”.

Letitia James, fiscal general de Nueva York y una aliada cercana del alcalde electo, será la encargada de oficiar el juramento. Se tratará de una pequeña ceremonia privada con la familia de Mamdani y algunos asesores cercanos, según consignó Streetsblog NYC.

Ya el 1 de enero, Mamdani celebrará una ceremonia de investidura frente al Ayuntamiento, un evento que también buscará reflejar su vínculo con la clase trabajadora. El senador Bernie Sanders de Vermont le tomará juramento, con tramos de Broadway cerrados para que puedan asistir unas 40 mil personas.

City Hall: la historia de la estación del metro de Nueva York abandonada

La estación City Hall, inaugurada en 1904, cerró el Año Nuevo de 1945 porque su andén curvo no se alineaba con las puertas de los trenes más nuevos y generaba peligrosos. Actualmente, la estación solo se puede visitar durante los recorridos oficiales o si los pasajeros permanecen en el tren número 6 después de su última parada en la estación Puente de Brooklyn, mientras da la vuelta para comenzar su viaje hacia la zona alta.

Cuando el alcalde George B. McClellan Jr. accionó la palanca para que el primer tren saliera de la estación City Hall el 27 de octubre de 1904, contribuyó a señalar que Nueva York se había unido a otras ciudades de talla mundial como París o Londres, según Polly Desjarlais, directora de contenido e investigación del Museo de Tránsito de Nueva York.

La estación se consideraba el punto de referencia del subterráneo de Nueva York, compuesto por 28 estaciones a lo largo de 14,6 kilómetros de vías que llegaban hasta la calle 145 Oeste en Harlem. La Interborough Rapid Transit Company construyó el sistema en cuatro años y siete meses por 35 millones de dólares, cerca de 1200 millones de dólares actuales.

Los arcos de tejas de la estación del Ayuntamiento fueron obra de los arquitectos españoles Rafael Guastavino Moreno y su hijo, Rafael Guastavino Espósito, cuya obra también se encuentra en la Iglesia Catedral de San Juan el Divino y en la Grand Central Terminal. Las placas conmemorativas de bronce en la pared fueron creadas por Gutzon Borglum, quien posteriormente esculpió los rostros presidenciales en el Monte Rushmore.

Con el paso del tiempo, la estación se volvió menos utilizada. Solo circulaban trenes locales, y los pasajeros podían tomar trenes exprés en la estación adyacente del Puente de Brooklyn. “Cuando preste juramento al mando al amanecer del nuevo año, lo haré conmovido por la oportunidad de guiar a millones de neoyorquinos hacia una nueva era de oportunidades y honrado de continuar con el legado de grandeza de nuestra ciudad”, subrayó Mamdani.

Cómo será la ceremonia de asunción de Mamdani

Zohran Mamdani se convertirá en el 111.° alcalde de la ciudad de Nueva York el 1 de enero de 2026. La jornada incluye una ceremonia pública en el Ayuntamiento y una celebración al aire libre que se extenderá por siete cuadras de Broadway, con transmisión en vivo y acceso gratuito para el público.

El evento está programado para el próximo jueves y las puertas del área destinada al público se abren a las 11 hs (hora local), mientras que el programa oficial comienza a las 13 (15 de Argentina).

“Nueva York, este momento te pertenece. Únete a nosotros para la inauguración de una nueva era”, publicó Mamdani en sus redes sociales, junto a un video donde repasa las asunciones de varios alcaldes demócratas.

El epicentro de la inauguración será el Ayuntamiento de Nueva York, situado dentro del City Hall Park, en el Bajo Manhattan, entre Broadway, Park Row y Chambers Street.

El espacio cuenta con aproximadamente 4000 lugares disponibles. Pero para ampliar la capacidad, optaron por habilitar una fiesta vecinal a lo largo de siete cuadras de Broadway, entre las calles Murray y Liberty, donde pueden reunirse hasta 40.000 personas.

Además, en estas zonas, se pondrán pantallas gigantes que permitirán seguir en directo la ceremonia.