Cuándo asume Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York

El nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, asumirá su cargo el próximo 1.º de enero de 2026, cuando su antecesor Eric Adams culmine su mandato. La ceremonia será al aire libre y de carácter público en pleno Broadway.

Nueva York: cómo es el paso de mando de Eric Adams a Zohran Mamdani

El próximo 1º de enero de 2026 se concretará el traspaso de funciones en la alcaldía de Nueva York a Zohran Mamdani, electo en los comicios del 4 de noviembre. En detalle, el inicio formal de su mandato se producirá a la medianoche del 31 de diciembre, durante una ceremonia institucional privada, en la que prestará juramento para asumir legalmente el cargo.

Zohran Mamdani realizará una celebración en las calles de Broadway para que todos participen de su asunción

Más tarde, a las 13 horas (horario de Nueva York y 11 horas de Argentina), Mamdani encabezará una ceremonia pública en las escalinatas del Ayuntamiento, donde repetirá el juramento de manera simbólica. El acto contará con la participación del senador Bernie Sanders, referente del ala progresista del Partido Demócrata, junto al contralor electo Mark Levine y el defensor del pueblo Jumaane Williams.

La jornada cerrará con una celebración abierta en Broadway. “Esta investidura es una celebración del movimiento que construimos, el mandato que obtuvimos y la ciudad que estamos preparados para liderar. Los neoyorquinos trabajadores son el eje de nuestra agenda y los invitamos a unirse a nosotros para dar la bienvenida a esta nueva era política en el Ayuntamiento”, sostuvo el líder socialista en un comunicado.

En esa línea, compartió luego una publicación en su cuenta de X donde llamó a los neoyorkinos asistir al tradicional evento: “Nueva York, este momento nos pertenece. Únete a nosotros para la inauguración de una nueva era".

Quiénes podrán asistir a la ceremonia de asunción de Zohran Mamdani en Nueva York

La ceremonia de asunción se realizará en el Ayuntamiento de Nueva York, situado dentro del City Hall Park, en el Bajo Manhattan, entre Broadway, Park Row y Chambers Street. Se trata de un lugar con 4000 lugares disponibles, según informó The New York Times.

Además, el equipo de Mamdani decidió celebrar una fiesta con los vecinos, y cualquiera que quiera asistir, a lo largo de siete cuadras de Broadway, entre las calles Murray y Liberty. Habrá capacidad para hasta 40.000 personas. La entrada estará en Liberty Street.

El lugar contará con pantallas gigantes para seguir la transmisión de la ceremonia, que también se podrá ver en vivo desde cualquier dispositivo por los canales digitales.