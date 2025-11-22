"Lo apoyaré": con una lluvia de elogios, Trump recibió a Mamdani en el Salón Oval

Después de meses intercambiando insultos por redes sociales, durante la jornada de este viernes el presidente Donald Trump recibió en el Salón Oval al alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, a quien sorpresivamente bombardeó con elogios y deseos de éxito. Ambos venían de una temporada de chicanas y descalificaciones entre sí, con el máximo mandatario acusándolo de "lunático comunista", mientras que el demócrata lo calificó de "déspota" y "fascista", entre otras cosas. La reunión terminó con una foto entre ambos y una rueda de preguntas ante periodistas.

"Me reuní con un hombre muy racional", fue lo primero que dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval, tras la reunión privada del viernes por la tarde. "Me reuní con un hombre que realmente quiere que Nueva York vuelva a ser grande", agregó. "Realmente lo apoyaré", dijo al final de su resumen del encuentro.

Trump intentó debilitar a Mamdani durante la campaña, llegando a decir que de ganar la elección en Nueva York, él tendría que "arrestarlo" porque "no se necesita en el país a un comunista". Sin embargo esta vez, contra todo pronóstico, se deshizo en elogios hacia el autodenominado socialista democrático, mientras que Mamdani sostuvo su esperanza de que él y el presidente pudieran trabajar juntos para reducir los costos para los neoyorquinos.

Mamdani describió a la reunión como "productiva" y "centrada en un lugar de admiración y amor compartidos, que es la ciudad de Nueva York". Afirmó que ambos ven como prioridad "la necesidad de ofrecer viviendas asequibles a los neoyorquinos". Frente a las críticas por su reunión con el mandatario, el alcalde electo previo a la cumbre se justificó en que es una costumbre que el titular entrante de Nueva York se reúna con el presidente del país.

"Con suerte, tendrán un alcalde excelente": los elogios de Trump a Mamdani

Trump es neoyorkino de nacimiento, aunque desde hace años que vive en Florida. Basado en eso, un periodista le preguntó al mandatario si él se sentiría cómodo viviendo en Nueva York con el demócrata como alcalde. El republicano respondió que "sí, lo haría, sobre todo después de la reunión". Destacó además tener coincidencias inesperadas con el alcalde electo: "Coincidimos en mucho más de lo que pensaba. Quiero que haga un gran trabajo y le ayudaremos a hacerlo".

"Creo que, con suerte, tendrán un alcalde excelente", dijo Trump sobre Mamdani. "Cuanto mejor lo haga, más contento estaré. Les diré que no hay diferencia de partido. No hay diferencia en nada, y lo vamos a ayudar a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura", sostuvo el magnate.

"Hablamos del alquiler, de la comida, de los servicios públicos, de las distintas maneras en que la gente se ve obligada a marcharse", dijo Mamdani en la charla abierta. "Agradecí el tiempo que pasé con el presidente. Agradecí la conversación. Espero con interés trabajar juntos para lograr esa asequibilidad para los neoyorquinos", afirmó.

"Puedes decirlo, no me importa": el cómico momento entre Trump y Mamdani frente a un periodista

El republicano protagonizó un momento que despertó la carcajada de los periodistas y funcionarios en el Salón Oval. Un cronista le preguntó a Zohran Mamdani sobre las chicanas e insultos cruzados con el republicano durante la campaña electoral. "Usted dijo que Trump era un fascista y un tirano, ¿sigue pensando lo mismo?", lo interpeló el periodista y cuando Mamdani -después de dudar un momento- quiso responder, Trump lo interrumpió: "Está bien. Puedes decir que sí, es más fácil que explicarlo. No me importa". El comentario del mandatario y la reacción inesperada del demócrata despertó la risa de los presentes.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, contactado después de la reunión, dijo en diálogo con la NBC News que la reunión entre ambos dirigentes "¡no podría haber ido mejor!".