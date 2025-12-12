No es Edith: la figura que conducirá Bendita en El Nueve tras el adiós de Beto Casella

Se supo quien ocuparía el lugar de Beto Casella en Bendita TV.

La salida de Beto Casella de Bendita abre una nueva etapa para uno de los programas más emblemáticos de El Nueve. Mientras Edith Hermida quedará al frente del ciclo durante el verano, desde el canal ya trabajan en una definición de mayor alcance para la próxima temporada. Y el nombre que empezó a tomar fuerza no es el que muchos imaginaban.

Según revelaron en Intrusos (América TV), la figura elegida para conducir Bendita sería Marcelo Polino. La información fue ampliada por Rodrigo Lussich al aire, quien aseguró que el periodista ya fue tentado formalmente y que las conversaciones con el canal estarían avanzadas. La versión se reforzó luego de que Juan Etchegoyen hablara directamente con Polino, quien reconoció haber recibido el ofrecimiento para ponerse al frente del ciclo. Aunque evitó confirmar su aceptación, dejó en claro que la propuesta existe y que se encuentra en análisis.

En Intrusos, Lussich detalló que Polino ya se reunió con la CEO del Grupo Octubre, lo que refuerza la idea de que la negociación no es solo un sondeo informal. “Es un hombre de la televisión de toda la vida”, subrayó el conductor, al tiempo que destacó que no se lo asocia naturalmente con el universo de Bendita, lo que convierte a la apuesta en aún más llamativa.

El futuro de Edith Hermida en Bendita

Mientras se define quién quedará al frente del programa de manera definitiva, Edith Hermida seguirá como conductora durante la temporada de verano. Según contaron en Intrusos, la panelista no tendría inconvenientes en volver luego a su lugar histórico dentro del equipo. De hecho, Marcela Tauro reveló que Edith confirmó que conducirá sola durante los meses estivales y que está al tanto de que el canal busca un nombre fuerte para encarar la etapa posterior.