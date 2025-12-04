La guerra entre Beto Casella y Edith Hermida.

La partida de Beto Casella de El Nueve para sumarse a la grilla de América desencadenó una fuerte tensión con Edith Hermida, su compañera de años al frente de Bendita. Aunque ambos mantienen declaraciones cordiales en público, en los pasillos del canal aseguran que la relación atraviesa su momento más tirante. El detonante habría sido la intención de Casella de llevarse a todo su panel al nuevo proyecto, incluida Hermida. "No se pueden ni ver", tituló el portal de noticias Ciudad Magazine.

Nancy Duré reveló en Puro Show que la conductora rechazó la propuesta para conservar su estabilidad laboral en Telearte, empresa en la que trabaja desde hace más de dos décadas. Según explicó, Hermida priorizó “mantener la relación de dependencia pensando en la jubilación”. Además, Duré advirtió que la conducción de Bendita no estaría completamente garantizada y que el canal analiza alternativas en caso de que el rating no acompañe.

En ese contexto, surgió el nombre de Federico Bal como posible coconductor del ciclo para el prime time de El Nueve. La producción del programa, por su parte, seguirá vinculada a la señal, ya que forma parte de la estructura interna del canal. Aunque la trama se desarrolla con formalidad y sin declaraciones cruzadas, Duré sostuvo: “Para mí, la cosa no está nada bien”.

Hasta cuándo estará Beto Casella en El Nueve

“Para mí, la cosa no está nada bien. Hasta el día 19 diciembre Beto sigue al frente de Bendita. Ese día Beto se despide. Y todo indica que Edith va a aprovechar la primer quincena de diciembre para tomarse vacaciones y que no estaría para el último programa de Beto”, relató Nancy Duré sobre el fin de ciclo del conductor.