Edith Hermida contó la verdad sobre la salida de Beto Casella: "No"

Edith Hermida habló sobre la posibilidad de conducir Bendita.

La salida de Beto Casella de El Nueve parece cada vez más inminente. La relación entre el conductor de Bendita y el canal no es la mejor, algo que ha llevado al primero de ellos a manifestar publicamente que escuchará "con más atención" las ofertas que le lleguen. Según evidenció Ángel de Brito en Bondi Live, ya tendría nuevo destino: un programa propio en América, previo a LAM.

El periodista de espectáculos dio detalles también respecto a quién sería su reemplazante: "¿Reemplazo de Beto Casella? Escuché 125. escuché de las ridiculeces más grandes como por ejemplo Tinelli, Santiago del Moro, (...) Jorge Rial... todos repiten como tontos información que a uno se le ocurrió decir. Edith Hermida sería, a partir del 1° de enero, la nueva conductora de Bendita".

Beto Casella no seguiría al mando de Bendita.

¿Qué dijo Edith Hermida sobre la posibilidad de conducir Bendita?

La histórica panelista de Bendita habló respecto a ello en un móvil con Intrusos, dejando en claro que esa información "corre por cuenta de Ángel, yo no tomé ninguna decisión todavía. Me tomo mi tiempo para pensar las cosas. No hablé con nadie del canal, nadie me ofreció nada". Además, deslizó: "A mi me encantaría que él se quede, es raro imaginarme separada de Beto, trabajaría con él hasta el final de mi vida".

Sin embargo, dejó en claro que no sería sencillo pensar en una salida de El Nueve: "El problema es que yo en Canal 9 estoy en relación de dependencia, hace 18 años que estoy. Averigüe con una abogada previsional y tengo 27 años de aportes, yo tengo antigüedad acá". En esa misma línea, dejó de manifiesto que su futuro pesa y mucho para tomar cualquier camino, sea quedarse o marcharse: "Me queda muy poco tiempo para jubilarme con una buena jubilación, y hay mucha gente que depende de mí en mi vida, es complicado".