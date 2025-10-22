La figura que reemplazará a Beto Casella en Bendita: "Nueva conductora"

La figura que reemplazaría a Beto Casella en Bendita.

La continuidad de Beto Casella en la conducción de Bendita está en el aire. La relación entre él y El Nueve no está en los mejores términos y lejos está de ocultarlo: fueron varias las oportunidades en las cuales dejó de manifiesto las rispideces que existen, así como también dejó entrever que escuchará "con más atención" las propuestas que le llegan.

Es por ello que mucho se habló acerca de cuál podría ser su próximo proyecto, así como también qué pasará con el resto de los panelistas y si Bendita continuará emitiéndose pero con otra persona a cargo del ciclo. Ángel de Brito, a través de Bondi Live, respondió a todas esas interrogantes.

¿Quién sería la nueva conductora de Bendita?

En primera medida, Ángel advirtió que, para él, Beto "en febrero está debutando en América". "¿Reemplazo de Beto Casella? Escuché 125. Bendita es un título del canal y seguirá como Intrusos en América ha seguido con distintos conductores, o Los Profesionales ahora con Flor de la V. Bendita va a seguir en El Nueve con otro elenco, con otra conducción", manifestó luego.

"Se dijo de todo, escuché de las ridiculeces más grandes como por ejemplo Tinelli, Santiago del Moro... no sé que tipo de droga están consumiendo los colegas. Imaginate si Tinelli va a ir a conducir Bendita", deslizó, añadiendo que "hoy se levantaron inventando que Jorge Rial iba a conducir Bendita, todos repiten como tontos información que a uno se le ocurrió decir". "Con respecto a Bendita le pregunté puntualmente si conduciría, si iría a Canal 9. Me dijo 'no me interesa'. Ni siquiera recibió la propuesta, no le interesa para nada", explicó al respecto del rumor.

"Beto fuera de El Nueve, pasaría a América en febrero detrás de LAM, con un Bendita con otro nombre y todo su panel...", resumió Ángel. Uno de sus panelistas lo interrumpió para preguntarle por Edith Hermida, mano derecha de Beto. "...menos Edith Hermida, que se queda en Canal 9 a conducir Bendita", continuó Ángel. "Edith sería, a partir del 1° de enero, la nueva conductora de Bendita", concluyó.