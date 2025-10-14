Giro inesperado en el futuro de Beto Casella: “No quería”

La continuidad de Beto Casella en El Nueve está en el aire: ¿Se queda o se va?

La posible partida de Beto Casella de El Nueve es algo que tiene movilizado no solo al canal, sino también a los más férreos seguidores de Bendita, programa que él conduce. El hombre ha dejado en claro que la situación actual entre él y la señal no es del todo óptima y que este año ha comenzado a escuchar "con más atención" las propuestan que le han llegado.

Sin embargo, pareciera ser que está la chance de que Beto se mantenga donde está, según evidenció Marcela Tauro en Mediodía Bien Arriba: "Yo trabajé mucho así que me imagino, lo veo tipo 10 de la noche. Puede ser 21:30 o a las 22, pero me parece que había alguien que no quería tan tarde". Tras mencionar esto último, como detalle que podría complicar su llegada a América, sumó: "A mí me encanta que venga, estamos todos chochos y no sé si vendrá con todo el equipo porque ahí hay un problema de la gente que está en blanco y la que no".

Finalmente, respecto a Edith Hermida, mano derecha de Beto, opinó: "Ojalá que Edith pueda venir, pero es más difícil porque cuando somos empleados del canal se complica. Yo que ella, no vendría".

La palabra de Diego Toni, gerente de programación

En Mitre Live (Radio Mitre), el gerente de programación Diego Toni se refirió al caso de Beto: “Fueron días fuertes, hasta el momento es una situación mediática, solo se desarrolla en los medios. El canal no tiene ninguna comunicación fehaciente que el staff deje el programa junto con Beto”.

Beto Casella en la conducción de Bendita.

“Al igual que todos conozco la voluntad de Beto por lo que viene hablando en los medios. Tuve un café con él hace ya más de un mes largo, como hay siempre, expresando esta voluntad. Sin embargo, no deja de ser una charla informal, nada más. Ahora para avanzar se debería formalizar la situación, que hasta el momento no ocurrió. Lo puede hacer cuando quiere o nunca”, concluyó.