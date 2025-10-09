Bendita ya tendría a su nuevo conductor tras la inminente salida de Beto Casella

La relación entre Beto Casella no está en el mejor de los términos. A pesar de que el conductor de Bendita tiene contrato hasta 2027 con el canal, confesó que el vínculo podría acabar antes de tiempo y que últimamente ha escuchado "con más interés" las ofertas que le llegan desde otros canales.

En ese sentido, mucho se habló respecto a una posible partida del reconocido hombre de los medios, así como también se trazaron teorías sobre qué pasaría con el histórico programa, teniendo en cuenta que es el producto estrella de la señal. Este miércoles 8 de octubre, Ángel de Brito deslizó información más que contundente sobre esos ítems: desde a dónde se iría Casella hasta la persona que quedaría al mando del barco.

El tuit de Ángel de Brito sobre el pase de Beto Casella a América.

Según el periodista, el "pase de Beto Casella y todo su equipo (para América), es prácticamente un hecho". Tras ello, mencionó que hay sin embargo un punto que todavía no está definido: "La única duda es Edith Hermida que podría quedarse en El 9 conduciendo el nuevo Bendita". Finalmente, señaló que "Beto debutaría en febrero, después de LAM".

¿Qué pasó entre Beto y El Nueve?

En una reciente entrevista con Carla Bunny para No tan Pronto, el streaming de Revista Pronto, Beto Casella brindó los motivos por los cuáles su estadía en El Nueve es una incógnita: "El quiebre fue con el tema del garage. Parece una pavada, pero no lo es. Rodrigo Vagoneta trae cajas, cascos, monopatines para su personaje, y un día me entero de que no lo dejaban entrar con el auto. El tipo tenía que estacionar a una cuadra y media, cargando todo eso. Me pareció una falta de respeto. Cuando lo planteé, nadie me dio bola. Y a partir de ahí quedó un ambiente fulero".

"Yo soy cero mimoso, no hago escenas por tonterías, pero me pareció que era un planteo profesional. Esperaba que alguien del canal dijera ‘listo, ya está, lo resolvemos’. Pero no hubo ningún tipo de contacto posterior, como si a nadie le importara. Entonces uno también empieza a pensar si es momento de buscar un nuevo aire", aseveró.