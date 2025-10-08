Beto Casella rompió el silencio y contó la verdad de su salida de El Nueve: "Son"

Beto Casella se sinceró sobre la situación actual con El Nueve.

Ya no es un secreto la tensa relación que hay entre Beto Casella y El Nueve. El histórico conductor de Bendita dejó en claro que no está todo bien e incluso deslizó la posibilidad de marcharse del canal, producto de varias situaciones que se fueron sucediendo. En una reciente entrevista con Carla Bunny para No tan Pronto, el streaming de Revista Pronto, habló largo y tendido sobre el conflicto que reina entre ambas partes.

En primera medida, recordó que hoy pertenece a Canal 9 que tiene contrato hasta 2027, pero que "depende de algunas charlas, afuera y adentro, para saber qué hago. Todos los años, a partir de septiembre, me empiezan a llamar de distintos canales. Y este año los escuché con más atención".

¿Qué dijo Beto Casella sobre su relación con El Nueve?

Beto Casella podría dejar Bendita este año.

Respecto a cómo está todo con la señal, explicó: “Estoy como en un matrimonio un poquito cansado con el canal. Siempre llegan propuestas, algunas muy generosas, del tipo ‘venite vos y armame un grupo’ o ‘traé a todos los tuyos’. Estoy charlando con un par de canales con un poco más de posibilidad de hacer algo”. "Es medio complejo porque hablás con canales y productoras al mismo tiempo. Algunos te proponen que el canal te contrate y la productora produzca el contenido. Incluso hubo productoras que me llamaron para ofrecerme producir Bendita dentro del canal, pero de forma independiente. Es un esquema que podría funcionar", añadió.

Acerca del punto de inflexión para este tenso pasar entre él y el canal, le apuntó a uno en particular: "El quiebre fue con el tema del garage. Parece una pavada, pero no lo es. Rodrigo Vagoneta trae cajas, cascos, monopatines para su personaje, y un día me entero de que no lo dejaban entrar con el auto. El tipo tenía que estacionar a una cuadra y media, cargando todo eso. Me pareció una falta de respeto. Cuando lo planteé, nadie me dio bola. Y a partir de ahí quedó un ambiente fulero".

"Yo soy cero mimoso, no hago escenas por tonterías, pero me pareció que era un planteo profesional. Esperaba que alguien del canal dijera ‘listo, ya está, lo resolvemos’. Pero no hubo ningún tipo de contacto posterior, como si a nadie le importara. Entonces uno también empieza a pensar si es momento de buscar un nuevo aire", dejó en claro.

En otro apartado, le puso números a la posibilidad de irse: "En radio diría que hay un 35% de chances y en tele un 65%". Finalmente, fue consultado acerca de si se llevaría a algún compañero con él: "Yo no puedo poner como condición irme con todo el equipo, porque no sé cuál es el presupuesto del canal que me llame ni la situación personal de cada uno. Pero sí, probablemente le pregunte a algunos si quieren venir conmigo si esto se concreta".