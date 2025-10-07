Fuerte comunicado de El Nueve sobre el futuro de Beto Casella: "El canal"

Qué se sabe del pase de Beto Casella.

El futuro de Beto Casella volvió a estar en el centro de la escena televisiva. En medio de versiones que lo vinculan a negociaciones con América TV y El Trece, desde El Nueve decidieron romper el silencio y aclarar la situación contractual del histórico conductor de Bendita TV. La primera voz oficial fue la de Diego Toni, gerente de programación de la señal, quien respondió a la consulta de Mitre Live sobre los trascendidos que apuntaban a una inminente salida del ciclo. “Fueron días movidos, pero hasta el momento todo se limita a una situación mediática. El canal no recibió ninguna comunicación formal de Beto ni de su staff informando su decisión de irse”, aclaró el ejecutivo.

Toni desmintió además que existan conflictos económicos o falta de pagos: “El canal está al día con todas sus obligaciones contractuales. Conozco la voluntad de Beto por lo que viene expresando en los medios, pero formalmente no hay nada. De hecho, tuvimos un café hace más de un mes, fue una charla cordial y sin decisiones concretas”.

“El canal no tiene que renovar ningún contrato. En el caso de Beto, su vínculo continúa, y el resto del equipo —Hermida, Ventura y Maglietti— mantiene relación de dependencia. Si alguien decide irse, simplemente debe comunicarlo de manera fehaciente”, sostuvo si dar más detalles sobre qué sucederá.

Qué conductores suenan como posibles reemplazos

Mientras se define la continuidad de Casella, distintos nombres comenzaron a circular como eventuales reemplazos al frente del clásico de la noche. En Intrusos (América TV), aseguraron que el conductor estaría más cerca de mudarse a América que a El Trece, y mencionaron a Guillermo “El Pelado” López como uno de los candidatos más firmes para tomar el mando del programa. Otros rumores apuntan a Edith Hermida, histórica panelista del ciclo, quien podría ocupar el rol central en caso de una salida definitiva del conductor.