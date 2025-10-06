Quién reemplazaría a Beto Casella en El Nueve.

La incertidumbre sobre el futuro de Bendita TV crece día a día. Tras las versiones que indican que Beto Casella podría abandonar El Nueve después de casi dos décadas, el canal ya empezó a pensar en quién podría tomar la posta. Aunque aún no hay una confirmación oficial, los nombres que suenan encendieron la polémica dentro y fuera del programa.

En Puro Show, el conductor Matías Vázquez lanzó una versión que nadie esperaba: Tamara Pettinato sería la figura que el canal evalúa como posible reemplazo de Casella. “Me suena un nombre que podría llegar a ser protagonista conduciendo el futuro Bendita, y es Tamara Pettinato. Yo sé que es polémico”, afirmó el periodista.

La posibilidad no tardó en generar debate, sobre todo por la relación que ambos mantienen. Tamara fue parte del ciclo durante varios años, hasta que un episodio con el entonces presidente Alberto Fernández la alejó del programa. En aquel momento, Beto le pidió que “se tomara unos días” y ella lo interpretó como un despido. Desde entonces, el vínculo entre ambos quedó roto.

Vázquez fue más allá y calificó la posible designación como “una venganza perfecta” del canal hacia Casella. “Si la dirección del Nueve no lo quiere a Beto, ¿cuál es la mejor forma de pisarle la cabeza? Es la mejor chicana que podrían hacerle”, lanzó sin filtro.

Qué dijo Adrián Pallares sobre el posible reemplazo de Beto Casella

En Intrusos, Adrián Pallares aportó más datos sobre las negociaciones en curso y mencionó otros nombres que estarían en carpeta. “Si Beto Casella no continúa, Bendita se queda con otro conductor. Podría ser el Pelado López o Edith Hermida”, reveló. A su vez, Karina Iavícoli agregó que Casella estaría en conversaciones con América TV y El Trece, y que planea llevarse a parte de su equipo. “Está negociando llevarse a su productor general, algunos editores y tres panelistas. Una de ellas es Edith Hermida”, afirmó.