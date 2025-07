Beto Casella se hartó y cantó las 40 en medio de la crisis económica de la televisión: "No se confundan"

Beto Casella alzó la voz en medio de la crisis que atraviesa con Bendita TV.

Beto Casella es una de las personalidades más reconocidas del ambiente de la televisión y el espectáculo. En los últimos días, se vio atravesado por una situación vinculada a la crisis de Bendita TV en El Nueve, motivo por el cual decidió no salir al aire el pasado jueves 24 y viernes 25 de julio. En sus redes sociales, reaccionó al comentario de un seguidor y ventiló detalles de lo que está pasando en este rubro.

"Beto pego portazo en Bendita TV porque volvieron a dejar a un compañero en la calle por no darle una cochera en el canal. Ya paso con otros, como Campa y Queijeiro. Las cocheras están vacías a esta hora, la producción avisó correctamente y nunca las autorizan... Muy extraño", expuso el periodista Luis Bremer días atrás sobre la tensa situación.

"Todo el equipo de Bendita TV tiene varios planteos para hablar con la empresa. Uno de ellos es el ajuste de salarial de panelistas y productores. El conductor propondría una reunión conjunta. Me dicen que Beto Casella no sabe si va a seguir y cómo. Lo de las cocheras es un tema menor", añadió.

Qué dijo Beto Casella sobre la crisis económica en la televisión

Después de unos días, Beto Casella reapareció en su cuenta de Twitter y fue contundente a la hora de hablar sobre este tema. "¿Por qué no te armás una radio vos, Beto? Y les pagás el sueldo que creas pertinente", lanzaron desde la cuenta "Coherencia Por Favor". Lejos de quedarse callado, el conductor de 65 años citó el tuit y realizó un profundo análisis que despertó todo tipo de reacciones tanto en la gente como en otras personalidades del ambiente.

"¡Que buena idea! Por ejemplo, el metalúrgico disconforme con lo que gana, instala su propia empresa metalúrgica; el gastronómico abre su propio restaurant, el empleado bancario disconforme abre su propio banco y así… no se cómo no se me ocurrió", expresó con ironía en primera instancia.

"Insisto en dos cosas, por las dudas: este proceso de achicamiento en los ingresos trae ya unos cuatro añitos, para que no se confundan con algo puramente ideológico. Y la situación comprende, más que nada, a panelistas, columnistas, productores, etcétera", explicó.

El contundente comentario de Beto Casella en sus redes sociales.

En última instancia, Beto Casella concluyó con otra ironía. "¡Ahora entiendo! No hay malos sueldos, faltan ganas de emprender", dijo. La crisis económica llegó a la televisión y de hecho, él mismo lo expone desde hace tiempo en entrevistas o en sus redes sociales. En los Martín Fierro 2024, llegó a decir que Alejandra Maglietti gana alrededor de 400 mil pesos, dejando entrever la realidad de los salarios de sus compañeros.