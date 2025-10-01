Escandalosa renuncia de una figura de El Nueve: "Si no hay aumento, me voy"

Escandalosa renuncia de una figura de El Nueve.

Una sorpresiva renuncia ha puesto a El Nueve en el ojo de la tormenta. Y no se trata, de momento, de la de Beto Casella (cuya relación con el canal está en un punto al que muchos periodistas califican como "sin retorno") al mando de Bendita, el buque insignia de la señal. Se trata, en realidad, de la de Estefi Berardi como panelista de Los Profesionales.

La mediática ya no seguirá en el programa conducido por Flor de la V y mucho se ha especulado respecto a su futuro. Se ha hablado acerca de proyectos que vendrán, incluyendo una posible labor en Gran Hermano: Generación Dorada, pero por el momento todo va en potencial. Lo último que ha surgido, más en torno a lo que pasó que a lo que pasará, es una charla que ella habría mantenido con los directivos de El Nueve. Una que bien podría haber derivado en su salida.

El posible motivo detrás de la renuncia de Estefi Berardi

Según lo revelado por Ángel de Brito, fue un reclamo económico lo que podría haber terminado en la abrupta eyección de Estefi Berardi de esa pantalla. "Me cuentan que fue a pedir 30 por ciento de aumento y le dijeron no, que preguntó cuánto ofrecían y le dijeron cero", contó quien lleva las riendas de LAM en América. Tras ello, Estefi habría dicho que "si no hay aumento, me voy". ¿La respuesta que recibió? Un desafiante "bueno".

El tuit de Ángel de Brito sobre la renuncia de Estefi Berardi.

La mujer había deslizado en su último programa que decidió dar un paso al costado para poder seguir creciendo con su agencia de márketing. "Hoy tengo mucha demanda de clientes y mi corazón siente que es momento de ponerle todo a eso". De todos modos, desde el streaming Ya fue Todo de Jotax mencionaron que "Estefi Berardi tendría una súper propuesta de Telefe". ¿Seguirá ligada a la pantalla chica después de todo?