Así es Trionda, la pelota del Mundial 2026: por qué se llama así

El balón oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El jueves 2 de octubre del 2025 se oficializó la presentación de Trionda, el balón que rodará en la Copa Mundial de Fútbol 2026. El acto, realizado por FIFA junto a Adidas, tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, con la presencia de directivos y referentes del fútbol mundial. El nombre “Trionda” fusiona “tri” (tres) y “onda”, evocando las “tres ondas” o la unión de los tres países sede del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

La Copa Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, por lo que faltan alrededor de 7 meses para su inicio. Trionda debutará oficialmente en la apertura del torneo, en el primer partido que se jugará en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

¿Cómo es Trionda?

El diseño de Trionda está cargado de simbolismo. Sobre una base blanca se combinan los colores rojo por Canadá, verde por México y azul por Estados Unidos. Además, cada sección integra iconografía nacional: la hoja de arce canadiense, el águila mexicana, y las estrellas estadounidenses. Estos símbolos aparecen tanto en impresiones visibles como grabados en relieve sobre la superficie de la pelota.

Un rasgo distintivo de Trionda es su construcción con tan solo cuatro paneles, el número más bajo hasta ahora para una pelota oficial de Mundial, lo que aporta un diseño más limpio y aerodinámico. La superficie incluye costuras profundas y texturas, como íconos en relieve, que prometen mejorar la estabilidad en el vuelo, el control del balón y el agarre, incluso en condiciones de lluvia o humedad.

Quizás la innovación más llamativa sea la incorporación de cierta tecnología: un chip sensor-inercial (IMU), integrado en uno de los paneles, que registrará datos sobre el movimiento de la pelota. Esa información podrá ser utilizada por el sistema de videoarbitraje (VAR), lo cual busca mejorar la precisión en decisiones como fueras de juego u otras jugadas polémicas.

Trionda: homenaje a México, Canadá y Estados Unidos.

¿Qué jugadores ya conocieron la pelota Trionda?

Tras su presentación, se difundieron imágenes de jugadores profesionales posando con la pelota, como Lionel Messi, Lamine Yamal, Luis Díaz y Serge Gnabry, lo que genera expectativa sobre futuras pruebas en entrenamientos. Sin embargo, hasta el momento no hay información pública confiable que indique que Trionda esté siendo usada de forma oficial en partidos competitivos antes del Mundial. Las pruebas formales suelen reservarse para el torneo, salvo ensayos internos en clubes o selecciones.

Leonel Messi con Trionda.

Contexto histórico de los balones en Copas Mundiales de Fútbol

A lo largo de la historia de los Mundiales de Fútbol, muchas pelotas han marcado tendencia. Por ejemplo, la de 2014: Brazuca apostó por un diseño de colores vivos y estructura redondeada; la de 2018: Telstar 18, retomó el espíritu del mítico balón de 1970; y la de 2022: Al Rihla introdujo mejoras aerodinámicas y de control. Con Trionda, Adidas y FIFA mezclan tradición simbólica, homenaje a los países anfitriones y la tecnología más avanzada vista hasta ahora en un Mundial.