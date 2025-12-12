Giro inesperado: "se arrepintió" y se queda conduciendo su programa en El Nueve

Una famosa figura analiza continuar en El Nueve.

Durante meses, el futuro televisivo de Laurita Fernández estuvo rodeado de versiones, especulaciones y declaraciones ambiguas. La conductora había deslizado públicamente la posibilidad de cerrar una etapa y buscar nuevos desafíos, lo que alimentó la idea de una inminente salida de Bienvenidos a Ganar, el ciclo que encabeza en El Nueve. Sin embargo, en las últimas horas, el escenario dio un vuelco inesperado.

Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), Laurita finalmente decidió dar marcha atrás con su idea inicial. “Se arrepintió y quiere quedarse”, aseguró el periodista, quien además contó que habló directamente con el gerente de programación del canal. Desde la señal confirmaron que la conductora continuará al frente de su programa durante todo 2026.

De esta manera, queda sellada la continuidad de Bienvenidos a Ganar, que seguirá siendo producido por Kuarzo. El acuerdo ya estaría cerrado de palabra y solo resta avanzar con los detalles formales. “Hay Laurita Fernández para rato en El Nueve”, resumió Etchegoyen, al remarcar el peso de esta definición dentro de la grilla del canal.

Cómo será la dinámica del programa en los próximos meses

Si bien Laurita seguirá ligada al ciclo, habrá algunos movimientos puntuales en el corto plazo. Durante el mes de febrero, la conductora será reemplazada temporalmente por Hernán Drago, ya que ella viajará a Mar del Plata para hacer temporada teatral. En enero, en tanto, el programa saldrá al aire con emisiones grabadas. El regreso oficial de Fernández a la conducción será en marzo, una vez finalizados sus compromisos en la costa.