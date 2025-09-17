Laurita Fernández estaría saliendo con un famoso deportista argentino

Laurita Fernández, que desde su separación de Claudio “Peluca” Brusca vive una etapa de soltería activa, vuelve a ser noticia por su vida sentimental. Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), la conductora mantiene un incipiente vínculo con Nicolás Lazo, destacado jugador de vóley del Club Ciudad de Buenos Aires. Esta información no fue confirmada ni desmentida por ninguno de los protagonistas.

El periodista aseguró que se trata de “un chongueo de invierno” y contó que Lazo ya fue dos veces a verla al teatro, además de un encuentro en el departamento del deportista. Aunque Nicolás negó conocerla, ambos se siguen en redes sociales, lo que alimenta las especulaciones. “No es nada formal, pero él está encantado con ella”, remarcó Etchegoyen.

Laurita Fernández habría vuelto a apostar al amor.

Qué se sabe del presente amoroso de Laurita Fernández

Este no es el único acercamiento que se le atribuye a Laurita en las últimas semanas. El propio Etchegoyen relató que la conductora fue vista en un boliche de Palermo junto a Adolfo Martínez, licenciado en Educación Física. Testigos aseguraron que ambos salieron del lugar con minutos de diferencia y que luego se habrían reunido en el departamento de él.

Mientras disfruta de su soltería, Laurita Fernández continúa enfocada en su carrera teatral y televisiva, pero su vida amorosa vuelve a dar que hablar entre sus seguidores y el ambiente del espectáculo. Al momento la famosa conductora y actriz no dio ningún tipo de declaración respecto a este nuevo romance que le adjudican. Tampoco Nicolás Lazo se refirió a este asunto romántico.