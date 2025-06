Preocupación por la salud de Laurita Fernández y anuncio doloroso: "Puedo decirles"

Preocupación por Laurita Fernández y su llanto desconsolado.

Laurita Fernández asustó a sus seguidores de Instagram luego de compartir un video en el que se la ve llorando de forma desconsolada. El inesperado anuncio de la actriz que en la actualidad protagoniza la comedia La cena de los tontos en el Teatro El Nacional.

A través de una storie de Instagram Laurita reveló que debió ausentarse de La cena de los tontos por haber contraído una gripe: "Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy". "Me pone muy triste la situación, porque saben lo que me cuesta tomar la decisión de no poder hacer función. No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento", agregó la actriz.

El descargo de Laurita Fernández.

“Odio no estar óptima, tener que parar, la impotencia que me da que no me responda el cuerpo, sentirme mal... pero a veces el virus te agarra igual. Solo puedo decirles: perdón y gracias por entender. Gracias al equipo de La cena de los tontos, que me bancó. Ya me estoy ocupando para recuperarme, porque el jueves próximo estoy ahí con todo", cerró Laurita Fernández.

La Cena de los Tontos cuenta la historia de un grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un “tonto” para burlarse de él. Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos. La obra expone, con un humor ácido, el egoísmo humano y la verdadera definición de quién es el “tonto”. Completan el elenco Guillermo Arengo, Esteban Prol y Franco Battista. La comedia podrá disfrutarse de jueves a domingo y las entradas están a la venta en Plateanet y boletería del teatro.

El dolor de Laurita Fernández por su ruptura amorosa

Laurita Fernández atraviesa un difícil momento personal tras confirmarse su separación de Claudio “Peluca” Brusca, con quien compartía una relación desde finales de 2022. La noticia fue revelada por Ángel de Brito en LAM, donde aseguró que fue Laurita quien tomó la decisión de ponerle fin al vínculo amoroso.

La pareja, que se conoció trabajando en Bienvenidos a bordo por El Trece, llevaba más de tres años juntos y también compartía espacio laboral en su actual programa en El Nueve, donde Laurita se desempeña como conductora y Peluca como productor. A pesar de que a comienzos de 2025 ella había declarado que estaban “bárbaro” y que no tenían planes de casarse, el amor se terminó.

Según detalló el panelista Pepe Ochoa, fue Laurita quien puso punto final a la relación con una frase contundente: "A partir de hoy quiero estar sola, se terminó, chau". Al parecer, la conductora se desenamoró y decidió priorizar su bienestar personal. “Ella no quiere seguir y prefiere estar sola”, aseguró Ochoa.